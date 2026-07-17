Ένας νεαρός skateboarder ενεπλάκη την Τρίτη σε καβγά με οδηγό αυτοκινήτου στους δρόμους του East Village στη Νέα Υόρκη, με τη συμπλοκή να καταγράφεται σε βίντεο που έγινε viral. Όπως φαίνεται στο υλικό, ο ένας από τους δύο είχε τελικά αρκετούς λόγους να μετανιώσει για την απόφασή του να εμπλακεί.

Το βίντεο, διάρκειας περίπου ενός λεπτού, δημοσιεύτηκε στο Χ και περιλαμβάνει αλλεπάλληλες ανατροπές. Όπως αναφέρει η New York Post, o skateboarder χρησιμοποιεί αρχικά τη σανίδα του ως όπλο, χτυπώντας το SUV, ενώ στη συνέχεια ο οδηγός την αρπάζει και τη χρησιμοποιεί εναντίον του. Λίγο αργότερα, το skateboard αλλάζει ξανά χέρια.

Wild video shows pitiful NYC street fight between skateboarder and Mercedes driver – and one of them ends up regretting it https://t.co/SrSg6w7QEn pic.twitter.com/OzGy19JtWr — New York Post (@nypost) July 16, 2026

Σύμφωνα με την αστυνομία και όσα καταγράφονται στο βίντεο, ο οδηγός φαίνεται να χάνει τον καβγά, καθώς καταλήγει ακινητοποιημένος σε κεφαλοκλείδωμα.

«Θεέ μου, η Νέα Υόρκη έχει τρελαθεί», ακούγεται να λέει στο τέλος του βίντεο ο 35χρονος Μάικλ Ο’Χάρα, ανεξάρτητος φωτογράφος, ο οποίος κατέγραψε το περιστατικό και το ανάρτησε στο Χ τα ξημερώματα της Τετάρτης.

Η συμπλοκή σημειώθηκε την Τρίτη στην οδό St. Marks Place, κοντά στη Second Avenue, όταν ο 34χρονος οδηγός άρχισε να διαπληκτίζεται με τον skateboarder, τα στοιχεία του οποίου δεν έχουν γίνει γνωστά.

insane fight broke out on saint marks in front of me today… #nyc @whatisny pic.twitter.com/0pYneVIUtk — Michael O’Hara (@michael_ohara00) July 15, 2026

Ο Ο’Χάρα δήλωσε στη New York Post ότι δεν είδε πώς ξεκίνησε ο καβγάς. Περαστικοί τού είπαν, ωστόσο, ότι ο οδηγός παραλίγο να χτυπήσει με το SUV τον skateboarder με τα βαμμένα ξανθά μαλλιά και ακόμη έναν άνδρα. Η λογομαχία αρχικά δεν φαινόταν ασυνήθιστη για τους δρόμους της Νέας Υόρκης. Η κατάσταση ξέφυγε όταν ο skateboarder σήκωσε τη σανίδα του και έσπασε το μπροστινό παρμπρίζ του οχήματος.

«Έχω δει πολλά τρελά πράγματα στη Φλόριντα, αλλά δεν είχα ξαναδεί κάποιον να πετάει skateboard μέσα από παρμπρίζ», σχολίασε αστειευόμενος ο Ο’Χάρα, ο οποίος κατάγεται από την αμερικανική πολιτεία.

Το βίντεο ξεκινά λίγες στιγμές μετά το σπάσιμο του παρμπρίζ. Ο skateboarder φαίνεται να χτυπά ακόμη δύο φορές το αυτοκίνητο και στη συνέχεια να πετά τη σανίδα πάνω του. Όταν το skateboard αναπηδά και καταλήγει στο πεζοδρόμιο, ο εξοργισμένος οδηγός βγαίνει από το όχημα, το σηκώνει και χτυπά με αυτό τον ιδιοκτήτη του στο σώμα.

Οι δύο άνδρες αρχίζουν τότε να παλεύουν αδέξια στη μέση του δρόμου. Ο Ο’Χάρα αστειεύτηκε περιγράφοντάς τους ως «δύο τύπους ύψους 1,40 μέτρων». Λίγο αργότερα, ο skateboarder ρίχνει τον οδηγό στο έδαφος. Στη συνέχεια σηκώνει ξανά τη σανίδα και τη χτυπά στο κεφάλι του οδηγού, ενώ μια γυναίκα ντυμένη στα λευκά, η οποία βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητο, ακούγεται να φωνάζει: «Σταματήστε».

«Θεέ μου», ακούγεται να λέει ο Ο’Χάρα, καθώς ο ήχος από το χτύπημα της σανίδας στο κεφάλι του άνδρα καταγράφεται καθαρά στο βίντεο.

Ο skateboarder ακινητοποιεί έπειτα τον οδηγό με κεφαλοκλείδωμα, ενώ περαστικοί προσπαθούν να τους χωρίσουν. «Μου επιτέθηκε», φωνάζει ο skateboarder. «Με χτύπησε με το αυτοκίνητό του», ακούγεται να λέει ακόμη ένας άνδρας, ο οποίος φαίνεται ότι βρισκόταν μαζί με τον skateboarder όταν ξεκίνησε ο καβγάς. Το βίντεο ολοκληρώνεται με τον Ο’Χάρα να περπατά γύρω από το κατεστραμμένο SUV και να στρέφει ξανά την κάμερα προς τον οδηγό, ο οποίος εξακολουθεί να βρίσκεται σε κεφαλοκλείδωμα.

Ο φωτογράφος είπε ότι στη συνέχεια απομακρύνθηκε, καθώς δεν ήθελε το περιστατικό να του χαλάσει την «όμορφη ημέρα». Αργότερα δημοσίευσε το βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όπου συγκέντρωσε περισσότερες από τρία εκατομμύρια προβολές μόνο στο Χ. Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σημείο, διαπίστωσαν ότι ο οδηγός είχε χάσει τις αισθήσεις του ενώ βρισκόταν στο κεφαλοκλείδωμα. Διασώστες τον μετέφεραν στο νοσοκομείο Bellevue, όπου νοσηλεύτηκε σε σταθερή κατάσταση.

Ο skateboarder είχε φύγει πριν από την άφιξη της αστυνομίας και μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει κάποια σύλληψη. Η έρευνα για το περιστατικό βρίσκεται σε εξέλιξη.