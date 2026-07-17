Στη σύλληψη της γνωστής Τουρκάλας τραγουδίστριας, Σίλα Γκέντζογλου, η οποία πρόσφατα είχε εμφανιστεί σε συναυλία του Κωνσταντίνου Αργυρού στην Κωνσταντινούπολη, προχώρησαν οι τουρκικές Αρχές στο πλαίσιο μεγάλης έρευνας για ναρκωτικά.

Σύμφωνα με τουρκικά μέσα ενημέρωσης, η Εισαγγελία του Μπακίρκιοϊ εξέδωσε εντολές σύλληψης για 25 πρόσωπα, μεταξύ των οποίων γνωστοί καλλιτέχνες, ηθοποιοί, επιχειρηματίες και ιδιοκτήτες χώρων διασκέδασης.

Ανάμεσα στους συλληφθέντες βρίσκονταν η Σίλα Γκέντζογλου, ο δημοφιλής τραγουδιστής, Ιλιάς Γιαλτσιντάς, και ο παραγωγός και ιδιοκτήτης της MED Yapım, Μεχμέτ Φατίχ Ακσόι.

Μετά την ολοκλήρωση των απολογιών, η Σίλα Γκέντζογλου αφέθηκε ελεύθερη υπό δικαστικό έλεγχο, ενώ ο Ιλιάς Γιαλτσιντάς κρίθηκε προφυλακιστέος μαζί με άλλα τρία πρόσωπα.

Τι αναφέρει η Εισαγγελία

Σε ανακοίνωσή της, η Εισαγγελία του Μπακίρκιοϊ ανέφερε ότι η έρευνα πραγματοποιείται στο πλαίσιο της αντιμετώπισης της διακίνησης και της χρήσης ναρκωτικών ουσιών, οι οποίες απειλούν τη δημόσια υγεία και ασφάλεια.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, κατά τη διάρκεια της έρευνας συγκεντρώθηκαν στοιχεία που δημιουργούν εύλογες υποψίες ότι οι εμπλεκόμενοι έκαναν χρήση ναρκωτικών ή διεγερτικών ουσιών, διευκόλυναν τη χρήση τους ή παραχωρούσαν χώρους για την κατανάλωσή τους.

Η Χωροφυλακή της Κωνσταντινούπολης έλαβε εντολή να προχωρήσει στις συλλήψεις, στις έρευνες, στη λήψη βιολογικών δειγμάτων και στην καταγραφή των καταθέσεων των υπόπτων, προτού αυτοί οδηγηθούν ενώπιον των εισαγγελικών Αρχών.

Οι κατηγορίες δεν έχουν κριθεί από δικαστήριο και για όλους τους εμπλεκόμενους ισχύει το τεκμήριο της αθωότητας.

Σύμφωνα με τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, συνολικά 19 από τους 25 καταζητούμενους είχαν συλληφθεί, ενώ 12 από αυτούς οδηγήθηκαν στο Δικαστικό Μέγαρο του Μπακίρκιοϊ, αφού προηγουμένως έδωσαν δείγματα για εξετάσεις στο Ινστιτούτο Ιατροδικαστικής.

Ο παραγωγός Μεχμέτ Φατίχ Ακσόι και η Εϊλέμ Ιπέκ Σαφάκ αφέθηκαν ελεύθεροι μετά την ολοκλήρωση των ιατροδικαστικών διαδικασιών.

Ελεύθερη με περιοριστικούς όρους η Σίλα

Η Σίλα Γκέντζογλου αφέθηκε ελεύθερη με την επιβολή δικαστικού ελέγχου και την υποχρέωση να εμφανίζεται σε καθορισμένα χρονικά διαστήματα στις αρμόδιες Αρχές.

Με αντίστοιχους όρους αφέθηκε ελεύθερη και η γνωστή influencer, Ιρέμ Χαζνεντάρ.

Το ντουέτο με τον Κωνσταντίνο Αργυρό

Η Σίλα Γκέντζογλου είναι ιδιαίτερα γνωστή στο τουρκικό κοινό, ενώ πρόσφατα συνεργάστηκε επί σκηνής με τον Κωνσταντίνο Αργυρό.

Ο Έλληνας τραγουδιστής πραγματοποίησε συναυλία στο κατάμεστο Harbiye Cemil Topuzlu Open Air Theatre της Κωνσταντινούπολης, με τη Σίλα να εμφανίζεται μαζί του σε μία από τις στιγμές που ξεχώρισαν κατά τη διάρκεια της βραδιάς.

Οι δύο καλλιτέχνες ερμήνευσαν το τραγούδι «Yanımda Uyu / Αχ Καρδιά Μου», παρουσιάζοντας ένα ελληνοτουρκικό ντουέτο που απέσπασε το θερμό χειροκρότημα του κοινού.

Οι επιχειρήσεις κατά της τουρκικής showbiz

Η νέα έρευνα έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά αστυνομικών και εισαγγελικών επιχειρήσεων που πραγματοποιούνται το τελευταίο διάστημα στην Τουρκία για αδικήματα που σχετίζονται με ναρκωτικές ουσίες.

Στο στόχαστρο των τουρκικών Αρχών έχουν βρεθεί αναγνωρίσιμα πρόσωπα από τον χώρο του θεάματος και των επιχειρήσεων, μεταξύ των οποίων τραγουδιστές, ηθοποιοί, influencers και ιδιοκτήτες νυχτερινών κέντρων.

Οι Αρχές της γειτονικής χώρας αναφέρουν ότι οι επιχειρήσεις εντάσσονται στην εντατικοποίηση των προσπαθειών για την αντιμετώπιση της χρήσης και της διακίνησης ναρκωτικών.