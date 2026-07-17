Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες αρχές ενόψει του τελικού του Παγκοσμίου Κυπέλλου ανάμεσα σε Ισπανία και Αργεντινή, καθώς εξετάζεται διαρκώς η κατάσταση της ατμόσφαιρας στην περιοχή του Νιου Τζέρσεϊ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα της Marca, η ποιότητα του αέρα βρίσκεται υπό συνεχή αξιολόγηση, λόγω του καπνού που έχει μεταφερθεί από τις μεγάλες πυρκαγιές στον Καναδά. Το φαινόμενο έχει επηρεάσει σημαντικά την ατμόσφαιρα στη Νέα Υόρκη και τις γύρω περιοχές, δημιουργώντας προβληματισμό ενόψει του μεγαλύτερου ποδοσφαιρικού αγώνα της χρονιάς.

Το MetLife Stadium, όπου θα διεξαχθεί ο τελικός το βράδυ της Κυριακής (19/7, 22:00), παραμένει υπό στενή παρακολούθηση, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να ελέγχουν συνεχώς τις συνθήκες που επικρατούν. Παρότι υπάρχει θεωρητικά το ενδεχόμενο αλλαγής του προγράμματος σε περίπτωση επιδείνωσης της κατάστασης, από τη FIFA δεν εκφράζεται μέχρι στιγμής ανησυχία για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης.

Κεντρικό ρόλο στην αξιολόγηση των συνθηκών έχει ο δείκτης AQI (Air Quality Index), ο οποίος μετρά τη συγκέντρωση επιβλαβών σωματιδίων στην ατμόσφαιρα και μπορεί να παρουσιάσει σημαντικές μεταβολές μέσα σε λίγες ώρες, ανάλογα με την κατεύθυνση και την ένταση των ανέμων.

Σε περίπτωση που ο δείκτης ξεπεράσει συγκεκριμένα όρια, οι υγειονομικές αρχές μπορούν να κρίνουν ότι η ατμόσφαιρα δεν είναι κατάλληλη για έντονη σωματική δραστηριότητα. Αντίστοιχη κατάσταση είχε καταγραφεί και την Πέμπτη (16/7), όταν τα επίπεδα ρύπανσης είχαν προκαλέσει ανησυχία.

Μέχρι στιγμής, πάντως, η FIFA δεν έχει δημοσιοποιήσει συγκεκριμένο όριο AQI που θα οδηγούσε αυτόματα σε αναβολή αγώνα λόγω ατμοσφαιρικής ρύπανσης.