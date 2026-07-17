Ο Τζον Πουλακίδας συνέχισε τις πολύ καλές εμφανίσεις του στο Summer League του ΝΒΑ, συμβάλλοντας καθοριστικά στη νίκη των Ντάλας Μάβερικς με 97-87 απέναντι στους Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ.

Μετά το τέλος της αναμέτρησης, ο Ελληνοαμερικανός γκαρντ κλήθηκε να σχολιάσει το ενδεχόμενο απόκτησης ελληνικού διαβατηρίου και δεν έκρυψε την επιθυμία του να αγωνιστεί με την Εθνική Ελλάδας.

Ο Πουλακίδας τόνισε πως στόχος του είναι να ολοκληρωθεί η διαδικασία το συντομότερο δυνατό, ώστε να έχει τη δυνατότητα να φορέσει τη φανέλα με το εθνόσημο όταν του δοθεί η ευκαιρία. «Έχουμε συναντηθεί με την ομοσπονδία. Συναντηθήκαμε με το προξενείο στο Σικάγο. Μέχρι τώρα, το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να περιμένω να τακτοποιήσουν το δικό τους διαβατήριο οι γονείς μου, οπότε μετά θα είναι πιο εύκολο για εμένα.

Προσπαθούμε να επιταχύνουμε τη διαδικασία, προφανώς. Εστιάζω εδώ (σ.σ. στο ΝΒΑ), στην παρούσα στιγμή, προσπαθώντας να αφήσω τον ατζέντη και την οικογένειά μου να χειριστούν αυτή την πλευρά των πραγμάτων, αλλά σίγουρα προσπαθώ να επιταχύνω αυτήν τη διαδικασία, επειδή θα ήθελα πολύ να παίξω για την Εθνική ομάδα της Ελλάδας το συντομότερο δυνατό» τόνισε.

Το όνομα του Τζον Πουλακίδα, συνδέεται με τον Ολυμπιακό, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν δει τον παίκτη στο Summer League, ενώ έχουν μιλήσει και μαζί του.