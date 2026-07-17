Πολιτική αντιπαράθεση είχαν on air το πρωί της Παρασκευής 17/7 ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης και ο εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ Κώστα Τσουκαλά σε τηλεοπτική εκπομπή του Action 24.

Κύριο θέμα της διαφωνίας τους αποτέλεσαν οι πρόσφατες παραπομπές τεσσάρων προσώπων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ειδικότερα, ο Κώστας Τσουκαλάς κατηγόρησε την κυβέρνηση για προσπάθεια υποβάθμισης των διώξεων, ενώ από την πλευρά του ο Άδωνις Γεωργιάδης επεσήμανε πως οι παραπομπές αφορούν περιορισμένο αριθμό ατόμων.

«Να ο κύριος Τσουκαλάς, που μας έλεγε ότι έλεγα ψέματα πως θα ανανεωθεί για πέντε χρόνια η θητεία των Ευρωπαίων εισαγγελέων» επεσήμανε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον Κώστα Τσουκαλά να του απαντά: «Θα έπρεπε να είχατε κρυφτεί κανονικά. Παίξατε τα ρέστα σας να μην ανανεωθεί η θητεία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και πήγατε κουβά».

Παράλληλα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ κατηγόρησε την κυβέρνηση πως «πετάει καπνογόνα» επειδή παραπέμπονται τέσσερις βουλευτές και όχι έντεκα, σημειώνοντας: «Πανηγυρίζετε επειδή δεν είναι έντεκα, αλλά παραπέμπονται τέσσερις. Ζητήστε συγγνώμη από τον Νίκο Ανδρουλάκη, που του λέγατε ότι εκθέτει τη χώρα».

«Στη σύγκρουση Αρείου Πάγου και Κοβέσι με ποιον είστε;» τον ρώτησε ο Άδωνις Γεωργιάδης με τον κ. Τσουκαλά να απαντά ότι «δεν υπάρχει σύγκρουση Αρείου Πάγου και Κοβέσι» και πως «η σύγκρουση είναι Γεωργιάδης – Δικαιοσύνης».

Η ένταση κορυφώθηκε όταν ο Υπουργός Υγείας αναφέρθηκε στους τέσσερις βουλευτές που παραπέμπονται.

«Κατηγορούνται για ενδεχόμενη συμμετοχή σε διασπάθιση ευρωπαϊκού χρήματος 13.000 ευρώ. Δηλαδή, τρίχες κατσαρές», δήλωσε και συνέχισε: «Γιατί ξεχάσατε τους κουμπάρους του κυρίου Ανδρουλάκη; Δεν έχει προφυλακισμένο κουμπάρο ο κύριος Ανδρουλάκης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;».

Απευθυνόμενος, στο ΠΑΣΟΚ, εξαπέλυσε τη σκληρότερη επίθεση της αντιπαράθεσης λέγοντας: «Για να ρίξετε τον Μητσοτάκη είστε ξενόδουλοι».

Ο Άδωνις Γεωργιάδης επιτέθηκε με ιδιαίτερα βαρείς χαρακτηρισμούς και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το ζήτημα της ανανέωσης της θητείας των Ευρωπαίων εισαγγελέων, κάνοντας λόγο για «μεθοδευμένη πολιτική παρέμβαση».

Όπως σημείωσε, ένα από τα κίνητρα ήταν «να αναγκαστεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο του Αρείου Πάγου να αποδεχθεί το γελοίο επιχείρημα της κυρίας Κοβέσι».

«Είναι ο πρώτος θεσμός στον δυτικό κόσμο που διεκδικεί για τον εαυτό του το δικαίωμα στην αυτοανανέωση. Ισχυρίζονται, και δεν γελάνε, ότι είναι οι μοναδικοί στον πλανήτη που μπορούν να ψηφίζουν τον εαυτό τους εσαεί. Ούτε οι Ζουλού», δήλωσε.

Ο Υπουργός Υγείας επεσήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για ενδεχόμενη ζημία ύψους 13.000 ευρώ «έχει εγκλωβίσει πολιτικά μια ολόκληρη χώρα» και συμπλήρωσε: «Εγώ θα ντρεπόμουν».

Παράλληλα, δήλωσε βέβαιος ότι και οι τέσσερις βουλευτές θα αθωωθούν πανηγυρικά, παραπέμποντας στα πορίσματα της Παρασκευής Τυχεροπούλου.

«Έβριζαν όλη μέρα εμένα που επιτίθεμαι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Πού είναι τώρα να μιλήσουν για τον ευρωπαϊκό θεσμό που ασχολείται με αυτές τις τρίχες; Εγώ δεν έχω τέτοιου είδους ευγένειες όταν βλέπω να καταπατάται η Δημοκρατία», ανέφερε.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης είπε κλείνοντας ότι ο θεσμός της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας «έχει πάει πάρα πολύ στραβά» και πρόσθεσε πως «κάποιοι εκεί πέρα έχουν πάρει τα μυαλά τους αέρα και νομίζουν ότι θα αλλάξουν την Ευρώπη».