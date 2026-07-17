Συνολικά 25.372 πολίτες έχουν ωφεληθεί από τα προγράμματα απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, ενώ 54.483 άνεργοι και εργαζόμενοι συμμετείχαν σε δράσεις κατάρτισης.

Τα στοιχεία παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια ενημερωτικής συνάντησης εργασίας που πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2026 στην Καβάλα, με αντικείμενο το έργο της ΔΥΠΑ και τα επόμενα βήματά της στην περιοχή.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, οι υποδιοικητές Στέφανος Πολυμενόπουλος και Τόνια Αράχωβα, επιτελικά στελέχη της Υπηρεσίας, καθώς και εκπρόσωποι Επιμελητηρίων, παραγωγικών και επιχειρηματικών φορέων.

Σύμφωνα με τη ΔΥΠΑ, οι παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης έχουν αποφέρει μετρήσιμα αποτελέσματα στους τομείς της απασχόλησης, της κατάρτισης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης.

Περισσότεροι από 11.000 σε νέες θέσεις εργασίας

Από την 1η Αυγούστου 2019 έως τις 30 Ιουνίου 2026, μέσω 49 προγραμμάτων απασχόλησης, ωφελήθηκαν συνολικά 25.372 πολίτες.

Από αυτούς:

11.051 εντάχθηκαν σε προγράμματα δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας

8.277 απέκτησαν εργασιακή ή επαγγελματική εμπειρία

3.239 συμμετείχαν σε ειδικά προγράμματα απασχόλησης

2.805 υποστηρίχθηκαν για την ανάπτυξη νέας επιχειρηματικής δραστηριότητας

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε σε κοινωνικές ομάδες που αντιμετωπίζουν αυξημένες δυσκολίες πρόσβασης ή επανένταξης στην αγορά εργασίας.

Το 65% των ωφελουμένων είναι γυναίκες, το 39% νέοι ηλικίας έως 29 ετών, το 17% άτομα ηλικίας 55 ετών και άνω, ενώ το 37% είναι μακροχρόνια άνεργοι.

Ψηφιακές και πράσινες δεξιότητες για 54.483 πολίτες

Παράλληλα, η ΔΥΠΑ έχει υλοποιήσει και συνεχίζει να υλοποιεί 12 προγράμματα κατάρτισης, τα οποία χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις έχουν ωφεληθεί 54.483 άνεργοι και εργαζόμενοι. Οι 23.304 είναι άνεργοι και οι 31.179 εργαζόμενοι, ενώ οι γυναίκες ανέρχονται σε 35.998, αντιπροσωπεύοντας το 66% του συνόλου.

Η κατάρτιση επικεντρώνεται κυρίως σε δεξιότητες που παρουσιάζουν αυξημένη ζήτηση στη σύγχρονη οικονομία.

Ειδικότερα:

30.032 ωφελούμενοι καταρτίστηκαν σε ψηφιακές δεξιότητες

21.509 σε πράσινες δεξιότητες

1.470 σε θέματα οικονομικού εγγραμματισμού

Στόχος είναι η αναβάθμιση των επαγγελματικών προσόντων, η προσαρμογή των εργαζομένων στις μεταβολές της αγοράς και η ταχύτερη πρόσβαση σε νέες ευκαιρίες απασχόλησης.

Περισσότεροι από 10.000 μαθητές και σπουδαστές στις δομές της ΔΥΠΑ

Σημαντική είναι και η παρουσία της ΔΥΠΑ στον τομέα της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Στις Επαγγελματικές Σχολές Μαθητείας της ΔΥΠΑ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχουν φοιτήσει 6.048 μαθητές, ενώ οι απόφοιτοι ανέρχονται σε 1.495.

Στις Σχολές Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης έχουν φοιτήσει 3.958 σπουδαστές, με 870 από αυτούς να έχουν αποφοιτήσει.

Συνολικά, 10.006 μαθητές και σπουδαστές έχουν ενταχθεί στις δομές επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης της Υπηρεσίας στην περιοχή.

Χορμόβα: «Οι πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα»

Η διοικήτρια της ΔΥΠΑ, Γιάννα Χορμόβα, υπογράμμισε ότι η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη διαθέτει σημαντικές παραγωγικές δυνατότητες, αλλά παρουσιάζει διαφορετικές ανάγκες σε κάθε τοπική αγορά εργασίας.

«Το έργο της ΔΥΠΑ αποδεικνύει ότι οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης μπορούν να έχουν πραγματικό αποτέλεσμα, όταν είναι στοχευμένες, μετρήσιμες και συνδεδεμένες με τις ανάγκες πολιτών και επιχειρήσεων», ανέφερε.

Όπως πρόσθεσε, η Υπηρεσία θα συνεχίσει να δίνει έμφαση στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων και στη στήριξη των γυναικών, των νέων, των ανέργων άνω των 55 ετών και των μακροχρόνια ανέργων.

Παράλληλα, προτεραιότητα αποτελεί η στενότερη σύνδεση της επαγγελματικής εκπαίδευσης με τις πραγματικές ανάγκες της παραγωγής.

Οι πέντε άξονες για την επόμενη ημέρα

Τα επόμενα βήματα της ΔΥΠΑ στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη επικεντρώνονται σε πέντε βασικούς άξονες:

Σχεδιασμό στοχευμένων τοπικών προγραμμάτων με βάση τις ανάγκες κάθε αγοράς εργασίας

Ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ επιχειρήσεων και ανέργων

Ενίσχυση των ψηφιακών και πράσινων δεξιοτήτων

Στήριξη νέων, γυναικών, ανέργων άνω των 55 ετών και ευάλωτων κοινωνικών ομάδων

Στενότερη διασύνδεση των ΕΠΑΣ και των ΣΑΕΚ με την παραγωγή

Την ίδια στιγμή, ο μέσος μηνιαίος αριθμός των εγγεγραμμένων ανέργων στην περιοχή αρμοδιότητας της Περιφερειακής Διεύθυνσης μειώθηκε κατά 10,6% από το 2019 έως το 2025.

Η ΔΥΠΑ επισημαίνει ότι θα συνεχίσει να επενδύει σε πολιτικές που συνδέουν την απασχόληση, την κατάρτιση, την επιχειρηματικότητα και την επαγγελματική εκπαίδευση, με στόχο τη δημιουργία περισσότερων ευκαιριών για τους πολίτες και την αποτελεσματικότερη κάλυψη των αναγκών των επιχειρήσεων της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.