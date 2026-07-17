Η αλυσίδα ταχυφαγείων Taco Bell προχωρά στην απόσυρση του μαρουλιού από το μενού της σε ορισμένες πολιτείες των ΗΠΑ, μετά από έρευνες που εξετάζουν πιθανή σύνδεσή του με την έξαρση κυκλοσπορίασης, μιας παρασιτικής λοίμωξης που προκαλεί έντονη διάρροια. Η εταιρεία ανακοίνωσε ότι έλαβε την απόφαση «από υπερβολική προληπτική στάση», έπειτα από συζητήσεις με τις υγειονομικές αρχές.

Σύμφωνα με τα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC), συνολικά 1.645 άνθρωποι σε πέντε πολιτείες που ανέφεραν ότι είχαν καταναλώσει φαγητό από την Taco Bell έχουν προσβληθεί από κυκλοσπορίαση, μια παρασιτική λοίμωξη που μεταδίδεται μέσω μολυσμένων τροφίμων ή νερού.

Η προειδοποίηση του FDA και οι πολιτείες που επηρεάζονται

Η Υπηρεσία Τροφίμων και Φαρμάκων των ΗΠΑ (FDA) κάλεσε τους καταναλωτές να μην καταναλώνουν προϊόντα που περιέχουν τεμαχισμένο μαρούλι iceberg προέλευσης Μεξικού και σερβίρονται σε καταστήματα Taco Bell στις πολιτείες Ιντιάνα, Κεντάκι, Μίσιγκαν, Οχάιο και Δυτική Βιρτζίνια.

Η FDA ανέφερε ακόμη ότι δεν έχουν καταγραφεί θάνατοι από την έξαρση, ωστόσο 94 άτομα έχουν νοσηλευτεί λόγω της λοίμωξης. Τα πρώτα κρούσματα εντοπίστηκαν στις 13 Μαΐου.

Η Taco Bell γνωστοποίησε ότι αποσύρει επ’ αόριστον το μαρούλι που προμηθευόταν από έναν από τους προμηθευτές της και θα το αντικαταστήσει.

Σε ανακοίνωσή της η εταιρεία τόνισε: «Παρότι δεν έχει εκδοθεί επίσημη οδηγία, πιστεύουμε ότι η προστασία της δημόσιας υγείας αποτελεί κοινή ευθύνη των εστιατορίων, των προμηθευτών τους και των αρμόδιων αρχών».

Πάνω από 3.300 κρούσματα στο Μίσιγκαν

Η εταιρεία δεν διευκρίνισε σε ποιες πολιτείες θα αποσυρθεί το μαρούλι από τα μενού της. Ωστόσο, τα περισσότερα περιστατικά έχουν καταγραφεί στο Μίσιγκαν, όπου έχουν εντοπιστεί περισσότερα από 3.300 κρούσματα.

Παράλληλα, η Taco Bell δεν αποκάλυψε από ποια εταιρεία προερχόταν το μαρούλι που φέρεται να συνδέεται με την έξαρση της λοίμωξης. Αμερικανικά μέσα ενημέρωσης αναφέρουν ως προμηθευτή την Τέιλορ Φαρμς, ενώ το BBC έχει επικοινωνήσει με την εταιρεία για σχόλιο σχετικά με τις πληροφορίες αυτές.

Τα συμπτώματα της κυκλοσπορίασης

Τα συμπτώματα της κυκλοσπορίασης μπορεί να εμφανιστούν περίπου δύο εβδομάδες μετά τη μόλυνση. Μεταξύ των συχνότερων είναι η υδαρής διάρροια που διαρκεί για ημέρες, η αιφνίδια απώλεια βάρους και η μειωμένη όρεξη.

Ειδικοί δήλωσαν στο BBC ότι το συγκεκριμένο παράσιτο είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστεί, ενώ εκτιμούν ότι η διαδικασία αυτή ενδέχεται να έχει καταστεί ακόμα πιο περίπλοκη εξαιτίας των περικοπών στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες υγείας.

«Δεν είναι σαν να ψάχνεις μια βελόνα στα άχυρα. Είναι σαν να προσπαθείς να εντοπίσεις ένα μικροσκοπικό κομμάτι μιας βελόνας μέσα στα άχυρα», δήλωσε ο Στίβεν Μάντερακ, εκτελεστικός διευθυντής της Ένωσης Αξιωματούχων Τροφίμων και Φαρμάκων.