Με επιτυχία ολοκληρώθηκαν οι βολές του πρώτου ελληνικού Μη Επανδρωμένου Μαχητικού Αεροχήματος με αντιαρματικούς πυραύλους KERVEROS στο πεδίο βολής Κρήτης.

Όπως ανακοίνωσε σήμεερα, η ελληνική εταιρεία ανάπτυξης και κατασκευής Συστημάτων μη Επανδρωμένων Αεροσκαφών ALTUS-LSA, το γεγονός επιβεβαιώνει την επιχειρησιακή ωριμότητα του πρώτου ελληνικού UCAV (Unmanned Combat Aerial Vehicle).

Το γεγονός, επισημαίνεται στην ανακοίνωση, σηματοδοτεί τη μετάβαση του KERVEROS στη φάση επιχειρησιακής ετοιμότητας και θέτει τις βάσεις για την εμπορική του αξιοποίηση εντός του 2026.

Η εξέλιξη αποτελεί ορόσημο τόσο για την ALTUS-LSA όσο και για την ελληνική αμυντική βιομηχανία, η οποία εισέρχεται πλέον στον τομέα των οπλισμένων μη επανδρωμένων συστημάτων (UCAVs), προστίθεται στην ανακοίνωση.

Το Μη Επανδρωμένο Μαχητικό Αερόχημα KERVEROS

Το KERVEROS αναπτύχθηκε σε στρατηγική συνεργασία με την MBDA και συνδυάζει το βαρέως τύπου οκτακόπτερο ATLAS 8 με τον αντιαρματικό πύραυλο AKERON MP, έναν από τους πλέον προηγμένους πυραύλους πέμπτης γενιάς παγκοσμίως.

Οι επιτυχημένες βολές, που πραγματοποιήθηκαν πρόσφατα, επικύρωσαν την πλήρη λειτουργικότητα της πλατφόρμας, του συστήματος πτήσης, των ηλεκτρο-οπτικών αισθητήρων, του συστήματος ελέγχου πυρός και του οπλικού φορτίου σε πραγματικές συνθήκες πεδίου, αναφέρεται στην ανακοίνωση.

«Οι επιτυχημένες βολές του KERVEROS επιβεβαιώνουν στην πράξη την τεχνογνωσία και τη συνέπεια της ομάδας μας. Σε συνεργασία με την MBDA, αναπτύξαμε ένα ολοκληρωμένο UCAV που ανταποκρίνεται σε σύγχρονες επιχειρησιακές απαιτήσεις. Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση στο επόμενο στάδιο ανάπτυξης του συστήματος», τόνισε ο Ζαχαρίας Σαρρής, διευθύνων σύμβουλος της ALTUS-LSA.

Η ανάπτυξη του KERVEROS είναι αποτέλεσμα πολυετούς επένδυσης σε έρευνα και τεχνολογία και διαδοχικών επιχειρησιακών δοκιμών από την ALTUS-LSA, υπογραμμίζεται στην ανακοίνωση.

Οι πρώτες πτήσεις πραγματοποιήθηκαν το 2023, ενώ το Αερόχημα συμμετείχε στην άσκηση «Αίσιος Οιωνός-25» με μονάδες του Ελληνικού Στρατού στον Έβρο.

Με τεχνολογίες που αναπτύσσει στα Χανιά, η ALTUS-LSA επιβεβαιώνει τη δυνατότητά της να σχεδιάζει, να αναπτύσσει και να παραδίδει ολοκληρωμένα μη επανδρωμένα συστήματα υψηλής ακρίβειας, έτοιμα να ενταχθούν στην ευρωπαϊκή και διεθνή άμυνα, αναφέρεται στην ανακοίνωση.