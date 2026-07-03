Συναγερμός σήμανε λίγο μετά τις 17:00 το απόγευμα στο κέντρο της Αθήνας, καθώς σορός βρέθηκε κοντά σε ξενοδοχείο στον Σταθμό Λαρίσης.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε ξενοδοχείο στη συμβολή των οδών Δεληγιάννη και Μεταξά, με τις πρώτες πληροφορίες να αναφέρουν ότι πρόκειται για αλλοδαπό άνδρα νεαρής ηλικίας.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις της Αστυνομίας και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες και το αν πρόκειται για πτώση από μπαλκόνι ή κάποιο άλλο ενδεχόμενο, ενώ προς το παρόν παραμένει άγνωστο εάν πρόκειται για ατύχημα ή για αυτοκτονία.

Η περιοχή αποκλείστηκε προσωρινά, προκειμένου να γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες από τις αρμόδιες αρχές.