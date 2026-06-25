Να σώσει τους πιλότους επιχείρησε ο άνθρωπος που τράβηξε το συγκλονιστικό βίντεο που δείχνει την πτώση του πυροσβεστικού ελικοπτέρου στο Μέτσοβο.

Ο άνδρας σε δηλώσεις που παραχώρησε, είπε ότι βιντεοσκοπούσε τη λίμνη για να δημοσιεύσει βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όταν διέκρινε το ελικόπτερο να προσπαθεί να γεμίσει νερό.

«Ήμουν με έναν φίλο μου με το αυτοκίνητο και τραβούσα τη λίμνη να το ανεβάσω στο Instagram να το στείλω στους φίλους μου. Βλέπω το ελικόπτερο, κατεβαίνω από το αυτοκίνητο και το βλέπω να παίρνει νερό», είπε στο Live News.

Τότε, επικεντρώθηκε στο ελικόπτερο και συνέχισε να τραβάει όταν αντιλήφθηκε ότι θα πέσει, ώστε να χρησιμοποιηθεί το βίντεο ως στοιχείο.

«Σε κάποια φάση βλέπω ότι αδειάζει τις δεξαμενές και λέω στον φίλο μου “υπάρχει πρόβλημα, δεν μπορεί να πάρει ύψος, δεν μπορεί να κάνει τόση ώρα να γεμίσει”. Εκεί έγινε το τραγικό. Μπήκε η ουρά μέσα στο νερό, έχασαν ύψος, δεν μπορούσαν να το σηκώσουν. Ίσως να είδα να βγαίνουν οι πιλότοι, δεν μπορώ να καταλάβω. Χτυπάνε οι έλικες μέσα στο νερό, γίνεται η έκρηξη, παίρνει φωτιά και βυθίζεται», είπε στην εκπομπή του Mega.

Μόλις το ελικόπτερο κατέπεσε, εκείνος μαζί με έναν φίλο του έσπευσαν να βρουν τους πιλότους, ενώ ειδοποίησαν και την αστυνομία, η οποία έφτασε σε λίγα λεπτά.

«Πήραμε το αυτοκίνητο και τρέξαμε. Πήγαμε απέναντι, χωριστήκαμε με τα σκυλιά μας να τους βρούμε. Σε 10 λεπτά είδα κάποιους πάνω σε ένα νησάκι, κάλεσα την αστυνομία και έδωσα ακριβείς συντεταγμένες», πρόσθεσε στο Live News.