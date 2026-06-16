Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας κηρύσσονται η Αλόννησος και η Τήνος για χρονικό διάστημα τριών μηνών, με απόφαση που υπέγραψε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου.

Η απόφαση ελήφθη κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων και του γενικού γραμματέα Αιγαίου και Νησιωτικής Πολιτικής.

Παράλληλα, με την ίδια απόφαση παρατείνεται για ακόμη τρεις μήνες το καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψυδρίας στο Μεγανήσι, καθώς οι πιέσεις στους υδατικούς πόρους της περιοχής παραμένουν έντονες.

Έκτακτα μέτρα για την υδροδότηση

Η ένταξη των δύο νησιών σε ειδικό καθεστώς δίνει τη δυνατότητα στις αρμόδιες αρχές να προχωρήσουν ταχύτερα σε παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών υδροδότησης.

Το μέτρο αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει της θερινής περιόδου, όταν η ζήτηση νερού στα νησιά αυξάνεται σημαντικά λόγω τουρισμού και μεγαλύτερης κατανάλωσης.

Οι παρεμβάσεις μπορεί να αφορούν έργα ενίσχυσης δικτύων, μεταφορά νερού, αξιοποίηση διαθέσιμων υποδομών και κάθε αναγκαία ενέργεια για τη διασφάλιση της επάρκειας.

Η ανομβρία πιέζει τα νησιά

Η απόφαση εντάσσεται στο πλαίσιο των μέτρων που λαμβάνονται για τις συνέπειες της παρατεταμένης ανομβρίας, η οποία έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα νησιωτικές περιοχές.

Η λειψυδρία εξελίσσεται σε κρίσιμο ζήτημα για αρκετά νησιά, καθώς οι υδατικοί πόροι δέχονται ταυτόχρονα πίεση από τις καιρικές συνθήκες, την αυξημένη κατανάλωση και τις ανάγκες της τουριστικής περιόδου.

Με το καθεστώς έκτακτης ανάγκης, στόχος είναι να επιταχυνθούν οι διαδικασίες και να εξασφαλιστεί η ομαλή υδροδότηση κατοίκων και επισκεπτών.

Παραμένει σε συναγερμό το Μεγανήσι

Το Μεγανήσι παραμένει επίσης σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης για ακόμη ένα τρίμηνο, καθώς το πρόβλημα της λειψυδρίας δεν έχει υποχωρήσει.

Η παράταση δείχνει ότι η πίεση στους υδατικούς πόρους δεν είναι παροδική, αλλά απαιτεί συνεχή παρακολούθηση και άμεσες λύσεις.

Η υπόθεση της Αλοννήσου, της Τήνου και του Μεγανησίου αναδεικνύει τη λειψυδρία ως ένα από τα πιο πιεστικά προβλήματα για τα ελληνικά νησιά, ειδικά σε περιόδους υψηλής ζήτησης και παρατεταμένης ξηρασίας.