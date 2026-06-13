Συναγερμός σήμανε το απόγευμα του Σαββάτου στα Φαλάσαρνα, όταν ένας 31χρονος περιπατητής εντοπίστηκε σοβαρά τραυματισμένος σε δύσβατη περιοχή κοντά στον αρχαιολογικό χώρο.

Του ανταποκριτή μας από το flashnews.gr στην Κρήτη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο άνδρας έπεσε από μεγάλο ύψος υπό συνθήκες που παραμένουν μέχρι στιγμής αδιευκρίνιστες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, στελέχη της ΕΜΟΔΕ και της ΕΜΑΚ, καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι διασώστες κατάφεραν να εντοπίσουν τον 31χρονο λίγο μετά τις 16:00 και να τον ανασύρουν από το δύσβατο σημείο χωρίς τις αισθήσεις του. Στη συνέχεια παραδόθηκε στο πλήρωμα του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο Κέντρο Υγείας Κισσάμου.

Οι ακριβείς συνθήκες του συμβάντος παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες και διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.