Στη Σαλαμίνα εκτυλίχθηκε βίαιο επεισόδιο χθες το βράδυ, όταν τέσσερις αλλοδαποί, υπήκοοι Τουρκίας ηλικίας 50, 40, 20 και 18 ετών, επιτέθηκαν με σφοδρότητα σε μια 30χρονη ημεδαπή μέσα στη Χερσαία Ζώνη του Λιμένα. Τα στελέχη του Λιμενικού Σώματος επενέβησαν με ταχύτητα στο σημείο, βάζοντας τέλος στη βιαιοπραγία και προχωρώντας στην ακινητοποίηση και τη σύλληψη των δραστών.

Οι τέσσερις συλληφθέντες αντιμετωπίζουν την κατηγορία για παράβαση του άρθρου 310 του Π.Κ. «Βαριά σωματική βλάβη».

Διακομιδή στο «Τζάνειο» και έρευνα

Η 30χρονη γυναίκα, αμέσως μετά τη διάσωσή της από τους λιμενικούς, παρελήφθη από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο «ΤΖΑΝΕΙΟ» για την παροχή των πρώτων βοηθειών και τη νοσηλεία της.

Η προανάκριση για το συμβάν βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από το Γ’ Λιμενικό Τμήμα Σαλαμίνας του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά, ώστε να διευκρινιστούν τα αίτια της επίθεσης.