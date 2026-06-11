Ο καιρός αλλάζει για δύο ημέρες στη χώρα, καθώς ατμοσφαιρική διαταραχή στην ανώτερη ατμόσφαιρα θα προκαλέσει το διήμερο Παρασκευή 12/06 και Σάββατο 13/06/2026, τοπικά έντονες καταιγίδες κυρίως στα ηπειρωτικά, ισχυρούς ανέμους στα πελάγη και μικρή πτώση της θερμοκρασίας.

Σύμφωνα με τα διαθέσιμα προγνωστικά στοιχεία του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/Meteo.gr, για την Παρασκευή 12/06 αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στο μεγαλύτερο τμήμα της ηπειρωτικής χώρας, ενώ το Σάββατο 13/06 τα φαινόμενα θα περιοριστούν στα ανατολικά και νότια τμήματα.

Τα φαινόμενα θα είναι κατά τόπους έντονα και θα συνοδεύονται από χαλαζοπτώσεις:

τις μεσημεριανές ώρες της Παρασκευής 12/06 στα κεντρικά και βόρεια ηπειρωτικά τμήματα και κυρίως στις ορεινές περιοχές,

τις πρωινές ώρες του Σαββάτου 13/06 σε Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, Ανατολική Θεσσαλία (Μαγνησία), Σποράδες, Βόρεια και Κεντρική Εύβοια.

Στους παρακάτω χάρτες παρουσιάζεται το εκτιμώμενο ύψος βροχής για επιλεγμένα τρίωρα των μεσημεριανών και απογευματινών ωρών της Παρασκευής 12/06, καθώς επίσης και των πρωινών ωρών του Σαββάτου 13/06, όπως υπολογίστηκε από το αριθμητικό μοντέλο πρόγνωσης καιρού του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών / Meteo.gr:

Επιπλέον, θα πρέπει να επισημανθούν:

η ενίσχυση των ανέμων την Παρασκευή 12/06 στο Βόρειο Ιόνιο και το Σάββατο 13/06 στο Βόρειο και Κεντρικό Αιγαίο, όπου θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις ισχυροί μέσης έντασης 6 μποφόρ και

η μικρή πτώση της θερμοκρασίας, που θα γίνει αισθητή κυρίως στα ανατολικά τμήματα.

Η αλλαγή του καιρού όμως θα είναι σύντομη, αφού το Σάββατο 13/06 στα δυτικά και την Κυριακή 14/06 σε ολόκληρη τη χώρα θα επικρατήσουν πολύ καλές καιρικές συνθήκες, με περιορισμένη αστάθεια στα νότια ορεινά ηπειρωτικά, μικρή εξασθένηση των ανέμων και από τη Δευτέρα 15/06 βαθμιαία άνοδος της θερμοκρασίας.

Το έκτακτο δελτίο της ΕΜΥ

Η ΕΜΥ προειδοποιεί για τοπικά ισχυρές βροχές και καταιγίδες, που θα συνοδεύονται πρόσκαιρα από ισχυρούς ανέμους (μπουρίνια), μεγάλη συχνότητα κεραυνών, ενώ υπάρχει πιθανότητα τοπικών χαλαζοπτώσεων.

Αναλυτικά, ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

α. Στη Μακεδονία από τις προμεσημβρινές μέχρι τις βραδινές ώρες, εκτός από την περιοχή της Χαλκιδικής, όπου τα φαινόμενα θα συνεχιστούν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου,

β. στην Ήπειρο και τη Θεσσαλία από το μεσημέρι έως τις βραδινές ώρες,

γ. στις Σποράδες και την Εύβοια από το βράδυ της Παρασκευής έως και τις προμεσημβρινές ώρες του Σαββάτου και

δ. στην ανατολική Στερεά την Παρασκευή από τις απογευματινές έως τις βραδινές ώρες.