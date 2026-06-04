Αυξημένη είναι και σήμερα, Πέμπτη 4/6 η κίνηση στους βασικούς οδικούς άξονες της Αττικής. Ο Κηφισός αποτελεί το πιο επιβαρυμένο σημείο του οδικού δικτύου ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό.

Ειδικότερα, τα μεγαλύτερα προβλήματα καταγράφονται και στα δύο ρεύματα του Κηφισού. Στην άνοδο προς Κηφισιά η κίνηση ξεκινά από το ύψος του Αιγάλεω και εκτείνεται έως τη Νέα Ιωνία, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη είναι η κίνηση και στην κάθοδο προς Πειραιά, όπου σε αρκετά σημεία οι οδηγοί κινούνται με πολύ χαμηλές ταχύτητες.

Καθυστερήσεις σημειώνονται την ίδια στιγμή στη λεωφόρο Μεσογείων, κυρίως στο ρεύμα προς το κέντρο της Αθήνας, καθώς και στην Κατεχάκη και σε τμήματα της λεωφόρου Κηφισίας.

Αυξημένη είναι η κίνηση και στη λεωφόρο Βουλιαγμένης, ενώ τροχονόμοι βρίσκονται σε κομβικά σημεία για τη διευκόλυνση της κυκλοφορίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο

10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) June 4, 2026

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.