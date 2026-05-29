Με στόχο τη στήριξη της νέας γενιάς και την ευκαιρία πρόσβασης στην επαγγελματική εκπαίδευση, η «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, υλοποιεί για τρίτη συνεχόμενη χρονιά το πρόγραμμα υποτροφιών για φοίτηση σε ιδιωτικά ΣΑΕΚ.

Η πρωτοβουλία αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο της συνεχούς προσφοράς της προς την ελληνική κοινωνία, σε συνεργασία με τον διεθνή ανθρωπιστικό οργανισμό International Orthodox Christian Charities (IOCC).

Μέσω του προγράμματος θα χορηγηθούν δώδεκα (12) υποτροφίες για δωρεάν διετή φοίτηση σε ειδικότητες επαγγελματικής κατάρτισης που θα επιλέξουν οι ίδιοι οι σπουδαστές σε συγκεκριμένο ιδιωτικό ΣΑΕΚ. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν νέοι έως 25 ετών.

Η δράση αποσκοπεί στην υποστήριξη νέων ανθρώπων και οικογενειών, προσφέροντάς τους τη δυνατότητα να αποκτήσουν ποιοτική επαγγελματική εκπαίδευση και σύγχρονες δεξιότητες, συμβάλλοντας έτσι στη μελλοντική επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Η αξιολόγηση των αιτήσεων θα πραγματοποιηθεί βάσει κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων και ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί σε υποψηφίους που κατοικούν σε παραμεθόριες περιοχές, καθώς και σε όσους πρόκειται να φοιτήσουν για πρώτη φορά στη μεταλυκειακή επαγγελματική εκπαίδευση.

Οι σπουδές θα πραγματοποιηθούν σε αναγνωρισμένο εκπαιδευτικό φορέα που συνεργάζεται με την «ΑΠΟΣΤΟΛΗ» και διαθέτει παραρτήματα στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη, τη Λάρισα, το Ηράκλειο Κρήτης, τη Ρόδο, τη Χαλκίδα και την Αλεξανδρούπολη, διασφαλίζοντας σημαντική γεωγραφική κάλυψη.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 11η Σεπτεμβρίου 2026.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους όρους συμμετοχής και τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων μέσω της επίσημης ιστοσελίδας της «ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ», στην ενότητα «Πρόγραμμα Υποτροφιών Φοίτησης σε Ιδιωτικό ΣΑΕΚ 2026-2027» Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στα τηλέφωνα 2130184426 και 2130188413.