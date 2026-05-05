Συνάντηση με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Βαρθολομαίο πραγματοποίησε ο υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, στο γραφείο του εκπροσώπου του Πατριαρχείου. Ο κ. Κικίλιας, μέσα από ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, περιέγραψε τη συζήτησή τους ως μια στιγμή «ιδιαίτερης τιμής», εστιάζοντας στο πολυσχιδές έργο του Πατριάρχη.



Παράλληλα, ο υπουργός εξήρε την ανεκτίμητη και διαρκή προσφορά του Προκαθήμενου της Ορθοδοξίας στον Οικουμενικό Ελληνισμό, αναδεικνύοντας τη σημασία της πνευματικής του ηγεσίας για τον ελληνισμό.

Όπως επισήμανε, οι παρεμβάσεις και ο λόγος του Οικουμενικού Πατριάρχη αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα σε μια περίοδο αυξημένων διεθνών προκλήσεων.

Ο κ. Κικίλιας ανέδειξε παράλληλα τον ρόλο της Ελλάδας ως θεματοφύλακα ιστορικών και πνευματικών αξιών, σημειώνοντας ότι η χώρα υπερασπίζεται διαχρονικά τις αρχές που συγκροτούν την εθνική μας ταυτότητα, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.