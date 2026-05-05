Μια γαστρονομική «κόντρα» ανάμεσα σε Ελλάδα και Τουρκία φαίνεται να εκτυλίσσεται με επίκεντρο την ονομασία της γνωστής σε όλους χωριάτικης σαλάτας, η οποία θα μπορούσε να χαρακτηριστεί και ως «διπλωματικό επεισόδιο».

Το ζήτημα ήρθε με αφορμή ένα βίντεο που ανέβασε στο Instagram η food influencer Αλεξάνδρα Νικολιδάκη, όπου φαίνεται να απολαμβάνει μια λαχταριστή χωριάτικη σαλάτα, προωθώντας την ελληνική γαστρονομία. Ωστόσο, στα σχόλια του βίντεό της, πολλοί Τούρκοι χρήστες έκαναν ενστάσεις αναφορικά με την προέλευση του συγκεκριμένου πιάτου, επιμένοντας ότι προέρχεται από τη χώρα τους.

Ο Στέφανος Κωνσταντινίδης είπε στον αέρα της εκπομπής «Super Κατερίνα»: «Όλοι μεγαλώσαμε με την παπάρα στη χωριάτικη σαλάτα την οποία ονομάζουν “greek salad” και τώρα έρχονται κάποιοι από την Τουρκία να μας πουν ότι η σαλάτα μας είναι τούρκικη;».

Όπως ανέφερε η Αλεξάνδρα Νικολιδάκη στην εκπομπή: «Αυτό που έχω να πω είναι ότι η κουζίνα θα έπρεπε να ενώνει τους λαούς, όχι να τους χωρίζει. Συγκεκριμένα η χωριάτικη σαλάτα, έχει μια διεθνή αναγνώριση ως ένα εμβληματικό πιάτο της ελληνικής κουζίνας. Σίγουρα θα τη βρούμε και σε άλλες χώρες της Μεσογείου, όπως και στην Τουρκία, βέβαια πάντα με μικροδιαφορές. Θεωρώ ότι ο τρόπος με τον οποίο την παρουσίασα είναι ευρέως γνωστός ως ένα ελληνικό πιάτο».

«Μεγάλωσα σε μια οικογένεια με μεγάλη παράδοση στη μαγειρική. Ήθελα να γίνω διακοσμήτρια. Όταν ξεκίνησα δεν μπορούσα να φανταστώ ότι θα πάει τόσο καλά».