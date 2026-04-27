Αυξημένη είναι από νωρίς το πρωί σήμερα, Δευτέρα 27/4 η κίνηση σε αρκετούς δρόμους της Αττικής με τον Κηφισό να είναι στο «κόκκινο», αλλά και την Αττική Οδό να καταγράφει μεγάλες καθυστερήσεις λόγω τροχαίου που σημειώθηκε στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Το τροχαίο στην Αττική Οδό σημειώθηκε μετά την έξοδο της Λεωφόρου Ηρακλείου, με αποτέλεσμα να κλείσει η δεξιά λωρίδα κυκλοφορίας και προκάλεσε άμεση επιβάρυνση της κυκλοφορίας, με τις καθυστερήσεις να εκτείνονται από τον κόμβο Κηφισίας έως τον κόμβο Ηρακλείου.

Δύσκολη είναι και σήμερα η κατάσταση στον Κηφισό καθώς τα οχήματα πηγαίνουν σημειωτόν τόσο στο ρεύμα ανόδου όσο και καθόδου.

Επίσης προβλήματα καταγράφονται στην στην Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (έξοδος), Αθηνών-Κορίνθου/Λ. Αθηνών (είσοδος), στην Αθηνών-Λαμίας (Αθηνών έως κόμβος Καλυφτάκη – έξοδος) από Αχαρνές έως Φιλαδέλφεια και στην Αθηνών-Λαμίας (κόμβος Καλυφτάκη έως Αθηνών – είσοδος).

Στο κέντρο της Αθήνας υπάρχει κατά διαστήματα αυξημένη κίνηση ιδιαίτερα στους δρόμους γύρω από το Σύνταγμα και στη Λεωφόρο Κηφισίας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με τη σχετική ενημέρωση στην Αττική Οδό καταγράφονται:

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25'-30' από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Ηρακλείου.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο 15'-20' από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 27, 2026

Σύγκρουση δύο οχημάτων μετά την έξοδο Λ. Ηρακλείου στο ρεύμα προς Ελευσίνα, δεξιά λωρίδα κλειστή. Αναμένονται καθυστερήσεις. — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 27, 2026

