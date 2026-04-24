Νέος δυνατός σεισμός 4,8 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε πριν από λίγη ώρα στην Κρήτη.

Το επίκεντρο εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα δυτικά της Ζάκρου στο Λασίθι.

Υπενθυμίζεται πως σεισμική δόνηση 5,7 Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα νωρίς το πρωί σε θαλάσσια περιοχή 23 χλμ ΝΔ του Γούδουρα Σητείας. «Έχουμε ισχυρούς μετασεισμούς στο επίπεδο που είναι φυσιολογικά αναμενόμενοι. Μέχρι στιγμής έχουμε καταγεγραμμένους 20 μετασεισμούς. Η απόσταση από τις ακτές είναι αρκετά σημαντική, έτσι ώστε να μην έχουμε βλάβες μεγάλες στις κατοικημένες ζώνες. Από την όλη εικόνα φαίνεται ότι πάμε αρκετά καλά, ωστόσο θα πρέπει να το δούμε σε μεγαλύτερο παράθυρο χρόνου, για να έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια στις εκτιμήσεις. Αυτό που κρατάμε αυτή τη στιγμή, που είναι αρκετά νωρίς για να κάνουμε ασφαλείς εκτιμήσεις, είναι ότι από τα μέχρι τώρα στοιχεία, η μέχρι τώρα εξέλιξη του φαινομένου, φαίνεται να είναι φυσιολογική», δήλωσε ο διευθυντής του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, Βασίλης Καραστάθης, στο Αθηναϊκό – Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων.

Επιπλέον σημείωσε ότι υπήρχε μία προσεισμική δραστηριότητα στην περιοχή, η οποία κυρίως άρχισε να παρατηρείται στις 14 Απριλίου, αλλά στις 19 Απριλίου εντάθηκε. «Από εκεί και πέρα ποτέ βέβαια δεν είναι κάποιος σίγουρος για το τι θα ακολουθήσει», τονίζει, ενώ προσθέτει ότι δεν αιφνιδιάστηκαν από τον συγκεκριμένο σεισμό. Ακόμη, ο κ. Καραστάθης επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη περιοχή έχει «μεγάλη δυναμική», ωστόσο, όπως υπογραμμίζει, οι σεισμοί στην ευρύτερη περιοχή του τόξου με μεγέθη της τάξης αυτής, γύρω δηλαδή στους 5,7 με 6 βαθμούς, «είναι τυπικά μεγέθη για αυτή την περιοχή».