Νέοι και νέες Ρομά μιλούν μέσω βίντεο στο TikTok για τη δύναμη της εκπαίδευσης και ανατρέπουν κοινωνικά στερεότυπα σε Ιταλία, Ελλάδα, Σερβία, Ουγγαρία, Σλοβενία και Βουλγαρία.

«Σε οποιαδήποτε ηλικία μπορούμε να θέτουμε στόχους και να τους πετυχαίνουμε. Είμαστε δυνατοί και μπορούμε να καταφέρουμε τους στόχους μας. Δικό μου παράδειγμα είναι ότι, σε ηλικία 33 ετών αποφοίτησα από το Σχολείο Δεύτερης Ευκαιρίας ενώ εργαζόμουν και είχα μικρά παιδιά», λέει η Θωμαή στη βιντεοθήκη ACADE-ME που ξεκίνησε στο TikTok.

Πρόκειται για πρωτοβουλία που αποτελεί μέρος των δραστηριοτήτων του ACADE-ME, ενός ευρωπαϊκού έργου που στοχεύει στην ενεργό συμμετοχή των κοινοτήτων Ρομά και στην προώθηση θετικών αλλαγών μέσω προγραμμάτων κατάρτισης, δραστηριοτήτων ευαισθητοποίησης και της δημιουργίας εκπαιδευτικών και ενημερωτικών πόρων.

Το έργο χρηματοδοτείται από το ευρωπαϊκό πρόγραμμα CERV – Πολίτες, Ισότητα, Δικαιώματα και Αξίες, το οποίο υποστηρίζει πρωτοβουλίες που ενισχύουν τα δικαιώματα, την ένταξη και τη δημοκρατική συμμετοχή σε όλη την Ευρώπη. Στη βιντεοθήκη, που υπάρχει στην επίσημη σελίδα του ACADE-ME στο TikTok, περιλαμβάνονται σύντομες μαρτυρίες από νέες γυναίκες Ρομά οι οποίες μοιράζονται τις εκπαιδευτικές τους εμπειρίες, προσφέροντας συγκεκριμένα και θετικά παραδείγματα για τις νεότερες γενιές. Ήδη, έχουν ανέβει 30 βίντεο και αναμένονται άλλα τόσα στα οποία θα συμμετέχουν Ρομά γυναίκες και από τις 6 χώρες-εταίρους του έργου που αποσκοπεί το TikTok να γίνει ένας ψηφιακός χώρος και για ανταλλαγή και έμπνευση.

Η βιντεοθήκη παρουσιάστηκε στη Θεσσαλονίκη, στην εκδήλωση λήξης του ACADE-ME (Accelerating Capabilities against Anti-gypsyism and Discriminations in Education) το οποίο ξεκίνησε τον Μάιο του 2024 και ολοκληρώθηκε τον Απρίλιο του 2026

Σύμφωνα με την υποψήφια Διδακτόρισσα Γλωσσολογίας στο Δ.Π.Θ. Γεωργία Καλπαζίδου η οποία συμμετείχε στο έργο μέσω της ΑΜΚΕ REVMA, επίκεντρο ήταν η προώθηση της κοινωνικής ένταξης των Ρομά μέσω της εκπαίδευσης, της ευαισθητοποίησης και της προώθησης θετικών προτύπων. Ομάδες στόχου αποτέλεσαν νέοι και νέες Ρομά που φοιτούν στη δευτεροβάθμια ή τριτοβάθμια εκπαίδευση ή που έχουν ολοκληρώσει την εκπαιδευτική τους πορεία, εκπαιδευτικοί, δημόσιοι και ιδιωτικοί φορείς καθώς και Ρομά κοινότητες. Στη διάρκεια του έργου διεξήχθη, μεταξύ άλλων, βιβλιογραφική έρευνα σχετικά με τον αντιτσιγγανισμό στην εκπαίδευση, αναπτύχθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα (διαδικτυακά/δια ζώσης) για επαγγελματίες στον τομέα της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης και δημιουργήθηκαν 6 εθνικοί όμιλοι Ρομά γυναικών με ακαδημαϊκό υπόβαθρο, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Γενικότερα, στο πλαίσιο του έργου, εκπαιδευτικοί από όλες τις χώρες διαπίστωσαν σχολική διαρροή, διακρίσεις, ανάγκη για εκπαίδευση και για περισσότερους πόρους, προκειμένου να επιτευχθεί η ένταξη στη σχολική κοινότητα των Ρομά μαθητών τα οποία αντιμετωπίζουν επιπλέον και το πρόβλημα της γλώσσας, καθώς είναι δίγλωσσα.