«Η πολιτική για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δεν μπορεί να είναι στατική, εξελίσσεται μαζί με τις ανάγκες της κοινωνίας», δηλώνει η υποδιοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Τόνια Αράχωβα, σε συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, τονίζοντας ότι στόχος δεν είναι απλώς μια θέση εργασίας, αλλά η βιώσιμη και μακρόπνοη επανένταξη.

Όπως επισημαίνει, «η ΔΥΠΑ, υλοποιώντας την απαρέγκλιτη βούληση του Υπουργείου Εργασίας για προσφορά ίσων ευκαιριών, συμπερίληψη και δημοκρατική πρόσβαση στην αγορά εργασίας, εργάζεται ήδη συστηματικά για την επέκταση επιτυχημένων παρεμβάσεων, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα άτομα με αναπηρία.

Παράλληλα, σε μια δομημένη στρατηγική σχεδιάζονται νέες δράσεις, με έμφαση τόσο στη δημιουργία εύρους ευκαιριών απασχόλησης όσο και στην κατάλληλη, ανταποκρινόμενη στις σύγχρονες απαιτήσεις, προετοιμασία των πολιτών στο συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπίο της απασχόλησης.

Στο πλαίσιο αυτό, δρομολογούνται νέα προγράμματα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027, όπως δράσεις για την ένταξη ανέργων άνω των 30 ετών που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες, καθώς και ειδικά προγράμματα για νέους 18-29 ετών, με ιδιαίτερη έμφαση στα άτομα με αναπηρία.

Συγκεκριμένα, έχει ανακοινωθεί νέο πρόγραμμα με 1.000 ακόμα θέσεις σε δήμους και περιφέρειες όλης της χώρας, μετά την ολοκλήρωση των δύο κύκλων των 1.000 + 1.000 προσλήψεων.

Ταυτόχρονα, ενισχύονται συνεργασίες μας με επιχειρήσεις, κοινωνικούς φορείς και οργανισμούς, γιατί φιλοσοφία της στρατηγικής μας αποτελεί η συνεργατικότητα και η σύναψη ενός ικανού δικτύου διασύνδεσης, υπηρετώντας την απρόσκοπτη αποστολή ουσιαστικής συνδρομής στους συμπολίτες μας για ενεργή και επωφελή ένταξη στην αγορά εργασίας».

Επίσης, η κ. Αράχωβα αναφέρεται εκτενώς στις δράσεις της ΔΥΠΑ που υλοποιούνται για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και υπογραμμίζει ότι τα στοιχεία δείχνουν αξιοσημείωτη ανταπόκριση. Μάλιστα, σημειώνει ότι τα ποσοστά απορρόφησης στα ειδικά διαμορφωμένα προγράμματα είναι ενθαρρυντικά, πολλώ δε μάλλον όταν προβλέπεται και παρέχεται συνδυασμός συμβουλευτικής και κατάρτισης.

Στο πλαίσιο αυτό, η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ σχολιάζει ότι η επιτυχία ενός προγράμματος δεν ορίζεται αποκλειστικά και μόνο από ποσοτικά δεδομένα, αλλά με την επιδραστικότητά του στη δημιουργία προοπτικής και στην επαναπόκτηση αξιοπρέπειας του ωφελούμενου.

Για την εγγραφή στο Ειδικό Μητρώο Ανέργων της ΔΥΠΑ, η κ. Αράχωβα διευκρινίζει ότι οι βασικές κατηγορίες που καλύπτονται είναι άτομα με αναπηρία, γυναίκες θύματα έμφυλης ή ενδοοικογενειακής βίας, αποφυλακισμένοι, θύματα βίας ή εμπορίας ανθρώπων, μονογονεϊκές οικογένειες και άλλες ευάλωτες ομάδες.

Όπως εξηγεί, η διαδικασία δεν συνιστά μια τυπική καταγραφή, αλλά την αφετηρία απόκτησης πρόσβασης σε ένα σύνολο υπηρεσιών και παροχών, που μπορούν να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση της ζωής.

Παράλληλα, στη συνέντευξή της στο ΑΠΕ-ΜΠΕ, η κ. Αράχωβα αναδεικνύει τον κομβικό ρόλο των Γραφείων Ειδικών Κοινωνικών Ομάδων της ΔΥΠΑ, τα οποία «αποτελούν έναν κρίσιμο κρίκο στην προσπάθεια κοινωνικής ένταξης και λειτουργούν ως εξειδικευμένα σημεία υποστήριξης σε πολίτες που ανήκουν σε ευάλωτες ομάδες και χρειάζονται στοχευμένη ειδική προσέγγιση».

Μεταξύ άλλων, η υποδιοικήτρια της ΔΥΠΑ προσθέτει ότι οι υπηρεσίες της ΔΥΠΑ είναι διαθέσιμες τόσο με φυσική παρουσία στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2), όσο και ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας myDYPAlive, που επιτρέπει εξ αποστάσεως εξυπηρέτηση.

«Σε κάθε εγγεγραμμένο άνεργο παρέχεται η δυνατότητα εξατομικευμένης συνεργασίας με εργασιακό σύμβουλο, η κατάρτιση Ατομικού Σχεδίου Δράσης και η καθοδήγηση στην αναζήτηση εργασίας.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στις ευάλωτες ομάδες με προσαρμοσμένες υπηρεσίες, ακόμη και με διερμηνεία στη νοηματική γλώσσα και σε πολλές ξένες γλώσσες, όπου απαιτείται.