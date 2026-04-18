Τραγωδία στον Κολωνό από μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.

Από το περιστατικό στην οδό Άργους απεγκλωβίστηκε ακόμη μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε γειτονικό διαμέρισμα.

Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ένα από τα θύματα ήταν μόλις 50 ετών, ενώ η έτερη γυναίκα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι 80 ετών και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.