Τραγωδία στον Κολωνό από μετά από φωτιά που ξέσπασε σε διαμέρισμα, δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους.
Από το περιστατικό στην οδό Άργους απεγκλωβίστηκε ακόμη μία γυναίκα, η οποία μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με αναπνευστικά προβλήματα, ενώ σύμφωνα με πληροφορίες βρισκόταν σε γειτονικό διαμέρισμα.
Όπως αναφέρει η ΕΡΤ, ένα από τα θύματα ήταν μόλις 50 ετών, ενώ η έτερη γυναίκα που μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, είναι 80 ετών και αντιμετωπίζει αναπνευστικά προβλήματα.
Η φωτιά έχει τεθεί υπό έλεγχο και για την κατάσβεσή της επιχείρησαν 18 πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Χωρίς αισθήσεις εντοπίστηκε γυναίκα κατά τη διάρκεια κατάσβεσης #πυρκαγιάς σε διαμέρισμα στο δήμο Αθηναίων Αττικής.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 18, 2026