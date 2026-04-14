Με πιο ήπιο ρυθμό αλλά χωρίς να λείπουν τα προβλήματα, συνεχίζεται και σήμερα, Τρίτη, η επιστροφή των εκδρομέων του Πάσχα προς την Αθήνα, με την κυκλοφορία στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου να παρουσιάζει καθυστερήσεις σε επιμέρους σημεία.

Ειδικότερα, αυξημένη κίνηση καταγράφεται στο σημείο όπου συναντώνται οι οδικοί άξονες Κορίνθου-Πατρών και Τριπόλεως-Κορίνθου, με τα οχήματα να κινούνται με χαμηλές ταχύτητες. Η κατάσταση δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο λίγο πριν από τους Αγίους Θεοδώρους, όπου παρατηρείται μεγαλύτερη επιβάρυνση της κυκλοφορίας.

Παράλληλα, σημαντικές καθυστερήσεις σημειώνονται και στο τμήμα από τα Μέγαρα έως τη Νέα Πέραμο, όπου οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με νέα επιβράδυνση της ροής των οχημάτων.

Ωστόσο, η σημερινή εικόνα του οδικού δικτύου δεν συγκρίνεται με την έντονη ταλαιπωρία που βίωσαν οι ταξιδιώτες τη Δευτέρα κατά την επιστροφή τους στην πρωτεύουσα, όταν οι ουρές των αυτοκινήτων έφτασαν έως και τα 50 χιλιόμετρα στην περιοχή της Κινέτας.

