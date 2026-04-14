Να γλιτώσει τον ακρωτηριασμό κατάφερε ο 14χρονος που τραυματίστηκε πολύ σοβαρά στο χέρι όταν εξερράγη η κροτίδα που κρατούσε.

Το περιστατικό συνέβη το απόγευμα της Κυριακής του Πάσχα στο Μενίδι.

Ειδικότερα το συμβάν έγινε έξω από τον Ιερό Ναό του Αγίου Βλασσίου, όταν ο ανήλικος προσπάθησε να ανάψει την κροτίδα, η οποία εξερράγη στο χέρι του, προκαλώντας σοβαρό τραυματισμό. Εκεί ο ανήλικος, όπως είπε και η μητέρα του, βρήκε την κροτίδα, πήγε να την πετάξει με αποτέλεσμα εκείνη να σκάσει στα χέρια του.

Αμέσως μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων Αγία Σοφία.

Το παιδί, όπως μετέδωσε το πρωί της Τρίτης 14/4 η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και τελικά οι γιατροί κατάφεραν να μην ακρωτηριάσουν το χέρι του. Ωστόσο, θα χρειαστούν ειδικές θεραπείες ώστε τα δάχτυλά του να παραμείνουν λειτουργικά.