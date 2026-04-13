Μια ακόμα τραγωδία στην άσφαλτο γράφτηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας του Πάσχα στη Μυτιλήνη, βυθίζοντας στο πένθος την τοπική κοινωνία.

Λίγο πριν τις 4:00 το πρωί, κοντά στο Γήπεδο Μυτιλήνης, οδηγός δικύκλου έχασε τη ζωή του όταν, υπό συνθήκες που διερευνώνται, το μηχανάκι που οδηγούσε «καρφώθηκε» με σφοδρότητα στο πίσω μέρος απορριμματοφόρου οχήματος. Το όχημα εκείνη την ώρα εκτελούσε προγραμματισμένη αποκομιδή απορριμμάτων.

Στο σοβαρό τροχαίο οι εικόνες στο σημείο περιγράφονται ως σκληρές, με τους διασώστες να αντικρίζουν ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο που έρχεται να προστεθεί στη μαύρη λίστα της ασφάλτου.

Σύμφωνα με το lesvosnews.net, το θύμα είναι νεαρής ηλικίας αλλοδαπός, ενώ ο οδηγός του απορριμματοφόρου, ένας άνθρωπος του μεροκάματου που βρέθηκε ξαφνικά στο επίκεντρο της τραγωδίας, συνελήφθη και οδηγήθηκε στην Εισαγγελία, όπως προβλέπεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

Οι Αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα: ταχύτητα, ορατότητα, φωτισμό, αλλά και τις συνθήκες κάτω από τις οποίες το απορριμματοφόρο εκτελούσε την εργασία του στο συγκεκριμένο σημείο και ώρα.