Την έντονη δυσφορία του για τις καταστροφές που άφησε πίσω του το κακώς εννοούμενο «έθιμο» του καψίματος του Ιούδα στο αστικό περιβάλλον του Ηρακλείου εκφράζει με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ο αντιδήμαρχος Παιδείας Αντώνης Περισυνακης.

Μάλιστα διατυπώνει με νόημα το ερώτημα μέχρι πότε οι πολίτες του Ηρακλείου θα πρέπει να πληρώνουν τις καταστροφές που αφήνουν πίσω τους οι μεγάλες φωτιές που ανάβουν την Ανάσταση μετά τα μεσάνυχτα.

Ο κ. Περισυνάκης αναφέρει επίσης στην ανάρτησή του ότι, μεταξύ άλλων, εντοπίστηκε ακόμη και καμένος αυτοσχέδιος εκρηκτικός μηχανισμός, ενώ επισημαίνει πως στον καθαρισμό της περιοχής και την απομάκρυνση των απορριμμάτων συνέβαλαν και μετανάστες που βρίσκονταν στο σημείο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, στον Κατσαμπά επικράτησε ένταση κατά τη διάρκεια του εθίμου, όταν ομάδα ατόμων επιτέθηκε σε αστυνομικούς και πυροσβέστες πετώντας πέτρες, καδρόνια και αυγά.

Παράλληλα, προκλήθηκαν ζημιές, καθώς κάηκαν δύο κάδοι απορριμμάτων και ένας φωτεινός σηματοδότης. Όταν μάλιστα έφτασαν οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής για την κατάσβεση, η ίδια ομάδα φέρεται να προσπάθησε να εμποδίσει το έργο τους.

Δείτε φωτογραφίες

Αναλυτικά η ανάρτηση του αντιδημάρχου