Ένα απρόοπτο περιστατικό σημειώθηκε στην Εύβοια, κατά τη διάρκεια της ακολουθίας του Αγίου Φωτός, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Κριεζών. Τη στιγμή που ο ιερέας εξήλθε από το ιερό για να μεταδώσει το Άγιο Φως στους πιστούς, βρέθηκε αντιμέτωπος με μια απρόσμενη κατάσταση.

Οι παρευρισκόμενοι, ανυπόμονοι να ανάψουν πρώτοι τις λαμπάδες τους, συνωστίστηκαν γύρω του, με αποτέλεσμα το κερί που κρατούσε να σβήσει μέσα στη φασαρία.

Το γεγονός προκάλεσε στιγμιαία αμηχανία, καθώς όλοι περίμεναν να λάβουν το Άγιο Φως. Ωστόσο, ο ιερέας διατήρησε την ψυχραιμία του, επέστρεψε στο ιερό, άναψε ξανά το κερί και συνέχισε κανονικά τη διαδικασία.

Τη στιγμή του απροόπτου, ακούστηκε ένα αυθόρμητο «ωωωωω!» από το εκκλησίασμα, το οποίο γρήγορα μετατράπηκε σε γέλια και κατανόηση. Παρά τη μικρή αναστάτωση, η κατανυκτική ατμόσφαιρα της Ανάστασης δεν διαταράχθηκε, αντίθετα, το περιστατικό έδωσε έναν πιο ανθρώπινο και ανάλαφρο τόνο στη στιγμή.

Άλλωστε, ακόμα και στις πιο ιερές στιγμές, τέτοιες μικρές ανατροπές θυμίζουν πως η πίστη και η παράδοση συνυπάρχουν με την ανθρώπινη φύση και την απλότητα της καθημερινότητας.