Από το πρώτο κιόλας φως της Κυριακής του Πάσχα, η Ελλάδα μπήκε σε ρυθμούς γιορτής, με τον οβελία να παίρνει θέση στα κάρβουνα και τις αυλές να γεμίζουν κόσμο, γέλια και μουσικές με σύμμαχο τον καλό καιρό στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας.

Η νύχτα της Ανάστασης άφησε το αποτύπωμά της, με αρκετούς να κουβαλούν ακόμη το… hangover από τα μεσάνυχτα, όμως τίποτα δεν στάθηκε ικανό να «φρενάρει» το παραδοσιακό πασχαλινό γλέντι.

Σε πόλεις και χωριά, από την Κρήτη μέχρι τη Μακεδονία και από τα νησιά του Αιγαίου μέχρι την Ήπειρο, οι σούβλες πήραν φωτιά από νωρίς. Ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, και στην πλατεία Μοναστηρακίου τα πλάνα με τα αρνιά και τα κοκορέτσια έγιναν viral από τα βίντεο των τουριστών

Οβελίες, κοκορέτσια και κοντοσούβλια στήθηκαν παντού, με τις οικογένειες και τις παρέες να στήνουν τραπέζια που θα κρατήσουν μέχρι αργά το απόγευμα, σε ένα σκηνικό γεμάτο παράδοση και αυθεντική ελληνική φιλοξενία.

Το κρασί, το τσίπουρο και η… τεκίλα ρέουν άφθονα από το βράδυ της Ανάστασης, τα ηχεία παίζουν από λαϊκά μέχρι δημοτικά, ενώ δεν λείπουν και οι αυτοσχέδιοι χοροί σε αυλές και πλατείες.

Σε αρκετές περιοχές, μάλιστα, το γλέντι μεταφέρθηκε σε κεντρικά σημεία των χωριών, με τη συμμετοχή ολόκληρης της κοινότητας, θυμίζοντας παλιές εποχές.

Παρά την κούραση από τη νυχτερινή λειτουργία και τα γιορτινά τραπέζια του Μεγάλου Σαββάτου, η διάθεση παραμένει στα ύψη.

Και όσο η μέρα θα προχωράει το γλέντι θα «ανάβει με τις σούβλες να γυρίζουν, τα ποτήρια να γεμίζουν και τις φωνές να δυναμώνουν, σε μια Ελλάδα που για μία ακόμη χρονιά αποδεικνύει ότι παρά τις δυσκολίες ξέρει να γιορτάζει και μάλιστα… μέχρι τελικής πτώσης.