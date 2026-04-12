Ο καιρός την Κυριακή του Πάσχα φαίνεται πως θα βοηθήσει το σούβλισμα του αρνιού, καθώς στις περισσότερες περιοχές θα έχει ήλιο και γενικά καλές συνθήκες για το πασχαλινό τραπέζι.

Ο καιρός σήμερα θα έχει λίγες νεφώσεις κυρίως στα ανατολικά και βόρεια, στις Σποράδες, την Εύβοια και την Κρήτη, όπου υπάρχει πιθανότητα για λίγες τοπικές βροχές, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα.

Νωρίς το πρωί, σε περιοχές του Ιονίου και της ηπειρωτικής χώρας, η ορατότητα θα είναι λίγο περιορισμένη, οπότε χρειάζεται προσοχή για όσους θα είναι στον δρόμο.

Οι άνεμοι θα είναι γενικά ήπιοι. Στα δυτικά θα πνέουν νοτιοανατολικοί 3 με 5 μποφόρ και από το απόγευμα στο Ιόνιο μπορεί να φτάσουν τοπικά τα 6. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί 3 με 5 μποφόρ, ενώ στο νοτιοανατολικό Αιγαίο πρόσκαιρα θα φτάσουν και τα 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα ανέβει λίγο και θα κινηθεί σε λογικές για την εποχή τιμές. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 15 με 17 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 18 με 19, ενώ στα δυτικά και τα νότια μπορεί να δούμε ακόμα και 20 με 21 βαθμούς, ιδανικά για την ημέρα.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού ανά περιοχές από την ΕΜΥ

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στην κεντρική, την ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 05 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Στην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος και μόνο τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν πρόσκαιρες νεφώσεις στα ορεινά και πιθανώς να σημειωθούν τοπικοί όμβροι.

Ανεμοι: Νοτιοανατολικοί 3 με 5 και από το απόγευμα στο Ιόνιο τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στο εσωτερικό της Ηπείρου 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με τοπικές βροχές ή όμβρους τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 20 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος με λίγες παροδικές νεφώσεις, κυρίως στα ορεινά της Κρήτης τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 12 έως 20 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου βορειοανατολικοί 3 με 4 και στα Δωδεκάνησα βορειοδυτικοί 4 με 5, πρόσκαιρα τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Στα βόρεια 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών ή όμβρων τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 11 έως 19 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες, με ασθενείς τοπικές βροχές ή όμβρους, κυρίως τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες.

Ανεμοι: Νότιοι νοτιοανατολικοί 2 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 10 έως 18 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΥΡΙΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ 13-04-2026

Λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια με πιθανότητα ασθενών τοπικών βροχών τις μεσημβρινές ώρες, κυρίως στα κεντρικά και βόρεια.

Στις υπόλοιπες περιοχές γενικά αίθριος καιρός ενώ από το βράδυ θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα νότια τμήματα της χώρας.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές κυρίως ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει άνοδο κυρίως στα δυτικά όπου θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα. Στα βορειοανατολικά θα φτάσει τους 16 με 18 βαθμούς, στην υπόλοιπη χώρα τους 19 με 21 και στα δυτικά τους 23 με 24 βαθμούς Κελσίου.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 14-04-2026

Αραιές νεφώσεις που βαθμιαία και από τα νότια θα πυκνώσουν και θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές κυρίως στα δυτικά, τα κεντρικά και νότια τμήματα της χώρας. Τις βραδινές ώρες τα φαινόμενα βαθμιαία θα επεκταθούν και στα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις 3 με 5 και στο νότιο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή περαιτέρω άνοδο και θα κυμανθεί σε υψηλά για την εποχή επίπεδα.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 15-04-2026

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές και βραδινές ώρες στα δυτικά.

Ευνοείται η μεταφορά σκόνης στα δυτικά και τα νότια.

Οι άνεμοι θα πνέουν στα δυτικά ανατολικοί νοτιοανατολικοί 4 με 6 και στο νότιο Ιόνιο τοπικά 7 με 8 μποφόρ. Στα ανατολικά θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.

ΠΡΟΓΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ 16-04-2026

Αυξημένες νεφώσεις σε όλη τη χώρα με τοπικές βροχές αρχικά στα δυτικά, τα κεντρικά και τα βόρεια και από το απόγευμα στις Κυκλάδες και την Κρήτη.

Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες στα ηπειρωτικά.

Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολικοί βορειοανατολικοί 4 με 6 και στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ.

Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή.