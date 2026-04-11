Σε κλίμα κατάνυξης αλλά και λαμπρότητας τελέστηκε σε ολόκληρη τη χώρα η Ακολουθία της Αναστάσεως, με χιλιάδες πιστούς να συγκεντρώνονται στους ιερούς ναούς για να ψάλλουν το χαρμόσυνο «Χριστός Ανέστη» και να γιορτάσουν το κορυφαίο γεγονός της Ορθοδοξίας.

Nωρίτερα είχε προηγηθεί η άφιξη του Αγίου Φωτός από τα Ιεροσόλυμα, το οποίο έφτασε στην Ελλάδα μέσω ειδικής πτήσης στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Το Άγιο Φως υποδέχθηκαν εκπρόσωποι της Πολιτείας και της Εκκλησίας, ενώ μεταφέρθηκε στη Μητρόπολη Αθηνών και από εκεί διανεμήθηκε σε ολόκληρη τη χώρα. Όπως δήλωσε ο υφυπουργός Εξωτερικών Γιώργος Λοβέρδος, «το Άγιο Φως είναι στην Ελλάδα, παρά τις αντιξοότητες το φέραμε».

Στην Αθήνα, το επίκεντρο των εορτασμών ήταν ο Καθεδρικός Ιερός Ναός Αθηνών, όπου η Αναστάσιμη Ακολουθία τελέστηκε χοροστατούντος του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερωνύμου.

Στη Μητρόπολη Αθηνών παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Βουλής Νικήτας Κακλαμάνης, ο υφυπουργός Εσωτερικών Βασίλης Σπανάκης εκπροσωπώντας την κυβέρνηση, καθώς και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης, ενώ το «παρών» έδωσαν εκπρόσωποι των Ενόπλων Δυνάμεων, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης και πλήθος πιστών.

Ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος, στο αναστάσιμο μήνυμά του, αναφέρθηκε στις προκλήσεις της εποχής, κάνοντας λόγο για έναν κόσμο αβεβαιότητας, πολέμων και ανασφάλειας. Τόνισε ότι τα σύμβολα της πίστης δεν αποτελούν ιδεολογικά εργαλεία, αλλά «γέφυρες ελπίδας και συμφιλίωσης», υπογραμμίζοντας πως το μήνυμα της Ανάστασης παραμένει σταθερό απέναντι στον φόβο και τη βία.

Ανάλογο μήνυμα έστειλε και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κωνσταντίνος Τασούλας, ο οποίος παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Ποσειδωνίας Σύρου, συνοδευόμενος από την οικογένειά του. Σε δήλωσή του σημείωσε ότι το Πάσχα σημαίνει «πέρασμα από το σκοτάδι στο φως» και εξέφρασε την ευχή η Ανάσταση να γίνει μήνυμα ειρήνης και συμφιλίωσης σε έναν ταραγμένο κόσμο.

Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τη σύζυγό του Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη, παρακολούθησε την Ακολουθία της Αναστάσεως στην Ιερά Μονή Αγίου Ιωάννη Προδρόμου Κορακιών, στα Χανιά.

Σε ολόκληρη τη χώρα, από τα μεγάλα αστικά κέντρα έως την περιφέρεια και τα νησιά, η εικόνα ήταν πανομοιότυπη: γεμάτες εκκλησίες, αναμμένες λαμπάδες και συγκινημένοι πιστοί που υποδέχθηκαν το Άγιο Φως.