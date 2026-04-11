Προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» η ειδική πτήση, η οποία μετέφερε το Άγιο Φως στην Αθήνα.

Το Άγιο Φως παρέλαβαν από τα Ιεροσόλυμα ο υφυπουργός Εξωτερικών, αρμόδιος για θέματα Απόδημου Ελληνισμού, Γιάννης Λοβέρδος, ο Έξαρχος του Παναγίου Τάφου στην Αθήνα και εκπρόσωπος της Ιεράς Συνόδου.

Η υποδοχή του Αγίου Φωτός έγινε με τιμές αρχηγού κράτους.

Από το «Ελευθέριος Βενιζέλος», το Άγιο Φως θα μεταφερθεί αρχικά στο Μετόχι του Παναγίου Τάφου στην Πλάκα, από όπου μεταλαμπαδεύεται σε όλες τις ενορίες της επικράτειας.

Το Άγιο Φως θα διανεμηθεί σε ολόκληρη τη χώρα, μέσω 18 ειδικών πτήσεων των αεροπορικών εταιρειών AEGEAN και Olympic Air, καλύπτοντας συνολικά 11 προορισμούς.

Η μεταφορά του Αγίου Φωτός αποτελεί κάθε χρόνο μια διαδικασία υψηλού συμβολισμού και αυστηρού συντονισμού, ώστε να φτάσει εγκαίρως σε κάθε γωνιά της Ελλάδας για την τελετή της Ανάστασης.

Αναλυτικά τα δρομολόγια της AEGEAN και της Olympic Air:

Αθήνα – Ζάκυνθος ΟΑ 052 19:30 – 20:50

Αθήνα – Θεσσαλονίκη Α3 126 20:10 – 21:05

Αθήνα – Ιωάννινα Α3 166 20:10 – 21:25

Αθήνα – Μύκονος ΟΑ 3000 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:15

Αθήνα – Λήμνος Α3 266 19:50 – 20:50

Αθήνα – Σάμος ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:30

Σάμος – Κως ΟΑ 3004 (έκτακτη, ειδική πτήση) 20:50 – 21:30

Αθήνα – Χίος Α3 278 20:35 – 21:25

Αθήνα – Καβάλα Α3 154 20:00 – 21:15

Αθήνα – Βόλος ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση) 19:30 – 20:40

Βόλος – Κεφαλονιά ΟΑ 3002 (έκτακτη, ειδική πτήση) 21:00 – 21:50