Με ανακοίνωσή της, η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό πως από σήμερα, Μεγάλη Πέμπτη επανέρχονται τα δρομολόγια του Προαστιακού στο τμήμα Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο.

Ειδικότερα η σχετική ενημέρωση επισημαίνει: «σύμφωνα με σχετική ενημέρωση από τον Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος, από την Πέμπτη 9 Απριλίου 2026, επανέρχονται κανονικά τα τοπικά δρομολόγια του Προαστιακού που εκτελούνται τις καθημερινές στο τμήμα Αεροδρόμιο – Άνω Λιόσια – Αεροδρόμιο, με αφετηρία και τερματισμό τον Σιδηροδρομικό Σταθμό Άνω Λιοσίων, σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό».