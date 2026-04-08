Συναγερμός σήμανε στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης για κρούσμα μηνιγγίτιδας, με 19χρονο φοιτητή να οδηγείται στη ΜΕΘ.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του grtimes.gr, πρόκειται για 19χρονο, με καταγωγή από τη Θεσσαλία, ο οποίος είχε παρακολουθήσει μαθήματα την προηγούμενη εβδομάδα. Τα πρώτα συμπτώματα εμφανίστηκαν το Σαββατοκύριακο, όταν επέστρεψε στην πόλη της καταγωγής του για τις ημέρες του Πάσχα.

Τη Μεγάλη Δευτέρα (06/04/2026) διακομίστηκε σε νοσοκομείο της περιοχής, όπου κρίθηκε απαραίτητη η εισαγωγή του στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), με πληροφορίες να αναφέρουν ότι νοσηλεύεται σε σταθερή κατάσταση.