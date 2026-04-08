Σοκ προκαλεί το βίντεο-ντοκουμέντο από το θανατηφόρο τροχαίο στο Μενίδι, όπου μία 82χρονη γυναίκα παρασύρθηκε από νταλίκα και έχασε τη ζωή της.

Στις εικόνες καταγράφεται η στιγμή της σύγκρουσης, καθώς και όσα ακολούθησαν. Λίγο μετά τις 7 το πρωί, η νταλίκα κινούνταν στην οδό Αγίας Τριάδος, όταν υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες χτύπησε την ηλικιωμένη.

Η γυναίκα έμεινε στο οδόστρωμα, ενώ διερχόμενα οχήματα περνούσαν από το σημείο. Άμεσα έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, όμως ήταν ήδη αργά, καθώς είχε καταλήξει.

Ο οδηγός της νταλίκας συνελήφθη και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία από αμέλεια.

Την υπόθεση διερευνά η Τροχαία, η οποία συλλέγει μαρτυρίες και στοιχεία για να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες του τραγικού δυστυχήματος.