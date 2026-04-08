Τεράστιο μποτιλιάρισμα υπάρχει στους δρόμους, με τους οδηγούς να πρέπει να οπλιστούν με υπομονή, καθώς Κηφισός και λεωφόρος Αθηνών είναι στο «κόκκινο» από την κίνηση.

Συγκεκριμένα, στον Κηφισό διεξάγεται με μεγάλη δυσχέρεια η κυκλοφορία στο ρεύμα προς Λαμία από τον Πειραιά έως και το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας.

Επίσης, προβλήματα παρατηρούνται στη λεωφόρο Αθηνών από το Παλατάκι μέχρι και τον Σκαραμαγκά, ενώ καθυστερήσεις υπάρχουν και στην Αττική Οδό από τον Γέρακα έως και την έξοδο της Αθηνών – Λαμίας.

Άμεση ενημέρωση για την κίνηση στους κεντρικούς δρόμους της Αττικής, τις καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, το μποτιλιάρισμα, τα τροχαία. Δείτε τον διαδραστικό χάρτη με την κίνηση τώρα στους δρόμους της Αττικής.