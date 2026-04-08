Σημαντικά προβλήματα καταγράφονται στην κυκλοφορία των οχημάτων στο λεκανοπέδιο της Αττικής, το μεσημέρι της Μεγάλης Τετάρτης (8/4), με τους βασικούς οδικούς άξονες να παρουσιάζουν αυξημένο φόρτο και καθυστερήσεις που δοκιμάζουν την υπομονή των οδηγών.

Στο «κόκκινο» βρίσκεται ο Κηφισός, όπου παρατηρούνται σημαντικές καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στο κέντρο της πρωτεύουσας, με την κίνηση να εξελίσσεται με χαμηλές ταχύτητες και κατά τόπους συμφόρηση.

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη εμφανίζεται και η Λεωφόρος Κηφισίας, με καθυστερήσεις να καταγράφονται στο τμήμα που διέρχεται από Νέο Ψυχικό και Χαλάνδρι, όπου η διέλευση των οχημάτων γίνεται με δυσκολία.

Παράλληλα, προβλήματα σημειώνονται κατά τόπους στην Αττική Οδό, αλλά και στη Λεωφόρο Ποσειδώνος και τη Λεωφόρο Αθηνών, με την εικόνα της κίνησης να παραμένει πιεστική σε αρκετά σημεία του οδικού δικτύου.

Καθυστερήσεις 20΄-25΄στην έξοδο για Λαμία, στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο.

Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα 25΄-30΄από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Μεταμόρφωσης. https://t.co/uoA9A0fIiu — Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) April 8, 2026

