Έπειτα από έξι χρόνια εργασιών, η λεωφόρος Βασιλίσσης Όλγας στο κέντρο της Αθήνας παραδόθηκε εκ νέου στο κοινό, σηματοδοτώντας την επαναλειτουργία ενός βασικού οδικού άξονα της πόλης. Η κυκλοφορία έχει αποκατασταθεί προσωρινά για πεζούς και ποδήλατα, ενώ το έργο εισέρχεται στην τελική του φάση.

Η οδός, συνολικού μήκους 526 μέτρων, αναμένεται μέσα στις επόμενες ημέρες να δοθεί πλήρως στην κυκλοφορία των οχημάτων, διευκολύνοντας σημαντικά τις μετακινήσεις στο κέντρο. Πρόκειται για μια εξέλιξη που αναμένεται να αποσυμφορήσει την ευρύτερη περιοχή.

Μέχρι στιγμής, από το συγκεκριμένο τμήμα διέρχονται μόνο τα τραμ.