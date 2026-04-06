Σύμβαση αξίας περίπου 650 εκατομμυρίων ευρώ για την προμήθεια συστημάτων πυροβολικού Precise & Universal Launching System (PULS) στις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις ανακοίνωσε η Elbit Systems Ltd.

Όπως έγινε γνωστό, η σύμβαση προβλέπεται να υλοποιηθεί σε διάστημα τεσσάρων ετών και θα συνοδεύεται από επιπλέον δεκαετή περίοδο υποστήριξης. Στο πλαίσιο της συμφωνίας, η Elbit Systems θα παραδώσει εκτοξευτές PULS, καθώς και ολοκληρωμένο πακέτο πυρομαχικών, το οποίο περιλαμβάνει εκπαιδευτικούς πυραύλους, επιχειρησιακούς κατευθυνόμενους πυραύλους ακριβείας για διαφορετικά βεληνεκή και περιφερόμενα πυρομαχικά (loitering munitions).

Στην ανακοίνωση υπογραμμίζεται ότι το σύστημα πυροβολικού PULS συνιστά μια ολοκληρωμένη και οικονομικά αποδοτική λύση, με δυνατότητα εκτόξευσης μη κατευθυνόμενων πυραύλων, κατευθυνόμενων πυρομαχικών ακριβείας και πυραύλων διαφόρων βεληνεκών.

Παράλληλα, επισημαίνεται ότι ο εκτοξευτής είναι πλήρως προσαρμόσιμος σε υπάρχουσες τροχοφόρες και ερπυστριοφόρες πλατφόρμες, κάτι που επιτρέπει σημαντική μείωση στο κόστος συντήρησης και εκπαίδευσης.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στη συμμετοχή της Ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, καθώς, σύμφωνα με την πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, η Elbit Systems θα συνεργαστεί με τοπικές ελληνικές βιομηχανίες για την παραγωγή του συστήματος. Η συνεργασία αυτή θα περιλαμβάνει μεταφορά τεχνολογίας και ανταλλαγή τεχνογνωσίας, στοιχείο που προσδίδει πρόσθετη βαρύτητα στη συμφωνία.

Σε δήλωσή του, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Elbit Systems, Bezhalel Machlis, τόνισε: «Η Elbit Systems έχει μια μακροχρόνια και επιτυχημένη συνεργασία με το υπουργείο Εθνικής ‘Αμυνας της Ελλάδας και το έργο αυτό ενισχύει περαιτέρω τη σχέση αυτή. Η Ελλάδα εντάσσεται σε επιπλέον χώρες του ΝΑΤΟ που έχουν επιλέξει το σύστημα PULS, υπογραμμίζοντας τη συνεχώς αυξανόμενη φήμη του ως μια ιδιαίτερα αποτελεσματική και ευέλικτη λύση για τις σύγχρονες απαιτήσεις πυροβολικού στην Ευρώπη και πέρα από αυτήν, και μας τιμά η συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη στα προηγμένα μας συστήματα».

Η συμφωνία για τα συστήματα PULS έρχεται να ενισχύσει τον σχεδιασμό των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων για αναβάθμιση των επιχειρησιακών δυνατοτήτων τους, με έμφαση στην ακρίβεια, την ευελιξία και τη διαλειτουργικότητα με τα πρότυπα του