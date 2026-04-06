Σε πολύ σοβαρή κατάσταση νοσηλεύεται στη Μονάδα Εντατικής Θεραπείας του Τζάνειου Νοσοκομείου ένας 17χρονος έπειτα από ατύχημα με αστικό λεωφορείο που σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου 4/4 στο κέντρο του Πειραιά.

Το ατύχημα σημειώθηκε λίγο μετά τις 19:30, όταν λεωφορείο της γραμμής 130 (Πειραιάς – Νέα Σμύρνη) παρέσυρε τον ανήλικο κοντά στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά, κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί.

Υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι

Ο έφηβος υπέστη σοβαρά τραύματα στο κεφάλι και τον θώρακα. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα σε διασωλήνωση και χειρουργική επέμβαση στο κεφάλι με τη συνδρομή νευροχειρουργού, ενώ η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη.

Μέχρι στιγμής δεν έχει αποσαφηνιστεί αν προσπαθούσε να διασχίσει τον δρόμο ή αν έχασε την ισορροπία του και κατέληξε στο οδόστρωμα, στη λωρίδα των λεωφορείων.

Στο σημείο έφτασε γρήγορα διασώστης του ΕΚΑΒ, ο οποίος παρείχε τις πρώτες βοήθειες, και στη συνέχεια ο τραυματίας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο. Ο οδηγός του λεωφορείου προσήχθη στην Τροχαία Πειραιά και συνελήφθη, ενώ το αλκοτέστ που του έγινε ήταν αρνητικό.

Οι Αρχές, όπως μετέδωσε το πρωί της Μεγάλης Δευτέρας η εκπομπή του Mega «Κοινωνία Ώρα MEGA» συνεχίζουν την έρευνα, συλλέγοντας υλικό από κάμερες ασφαλείας και μαρτυρίες, ώστε να εξακριβωθούν οι ακριβείς συνθήκες του σοβαρού τροχαίου, το οποίο σημειώθηκε σε δρόμο όπου τα λεωφορεία κινούνται αντίθετα από τα υπόλοιπα οχήματα.