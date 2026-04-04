Μάχη για τη ζωή του δίνει ο 17χρονος που τραυματίστηκε από παράσυρση λεωφορείου στον Πειραιά.

Η ΠΟΕΔΗΝ, τοποθετούμενη για το περιστατικό, ανέφερε:

«Το 17χρονο αγόρι παρασύρθηκε από λεωφορείο στον Πειραιά και μεταφέρθηκε σε σοβαρή κατάσταση στο Τζάνειο νοσοκομείο.

Βρισκόταν με την παρέα του κοντά στο Δημοτικό Θέατρο, πήγε να περάσει το δρόμο και τον παρέσυρε το λεωφορείο.

Υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση από τους συναδέλφους του Τζάνειου νοσοκομείου, παρ’ ότι δεν εφημέρευε. Το προσωπικό δίνει μάχη για τη ζωή του.

Αυτή τη στιγμή χειρουργείται για να αντιμετωπιστούν οι σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Είναι διασωληνωμένος και μετά θα νοσηλευτεί σε ΜΕΘ».