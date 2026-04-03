Επίθεση με μπογιές και τρικάκια πραγματοποίησε ομάδα περίπου 15 κουκουλοφόρων λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ στην οικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, στον Βύρωνα.
Σύμφωνα με πληροφορίες, πέταξαν μπογιές στην είσοδο του σπιτιού και έγραψαν συνθήματα, μεταξύ: «Τα κρατικά εγκλήματα δεν παραγράφονται».
Οι άγνωστοι δράστες προχώρησαν και στον βανδαλισμό ενός οχήματος, το οποίο αναποδογύρισαν. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που κάνουν ελέγχους στα στενά.