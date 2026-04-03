Επίθεση με μπογιές και τρικάκια πραγματοποίησε ομάδα περίπου 15 κουκουλοφόρων λίγο μετά τις 21:30 το βράδυ στην οικία του πρώην εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Ισίδωρου Ντογιάκου, στον Βύρωνα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, πέταξαν μπογιές στην είσοδο του σπιτιού και έγραψαν συνθήματα, μεταξύ: «Τα κρατικά εγκλήματα δεν παραγράφονται».

Οι άγνωστοι δράστες προχώρησαν και στον βανδαλισμό ενός οχήματος, το οποίο αναποδογύρισαν. Στην περιοχή έχουν αναπτυχθεί ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις που κάνουν ελέγχους στα στενά.

Δείτε το βίντεο