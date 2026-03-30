Το σύστημα ελέγχου της κυκλοφορίας μέσω καμερών στους δρόμους της Αττικής πέρασε πλέον από το πιλοτικό στάδιο στην πλήρη λειτουργία, με τις πρώτες επίσημες παραβάσεις να έχουν ήδη καταγραφεί από το περασμένο Σαββατοκύριακο.



Συνολικά βρίσκονται σε λειτουργία 16 κάμερες, εκ των οποίων οι δέκα είναι τοποθετημένες σε αστικά λεωφορεία και οι έξι σε σταθερά σημεία του οδικού δικτύου. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τροχαίας, μέσα σε μόλις δύο ημέρες εντοπίστηκαν περίπου 130 παραβάσεις, με συχνότερη αυτή της παραβίασης του κόκκινου σηματοδότη.



Αυτή τη στιγμή, οι αξιωματικοί της Ελληνικής Αστυνομίας προχωρούν στον έλεγχο και την τυπική επικύρωση των στοιχείων, ώστε στη συνέχεια οι κλήσεις να αποσταλούν ηλεκτρονικά στους ιδιοκτήτες των οχημάτων.



Η διαδικασία επίδοσης των προστίμων πραγματοποιείται πλέον μέσω της ψηφιακής θυρίδας του πολίτη στο gov.gr, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, γεγονός που εξασφαλίζει την ταχύτατη ενημέρωση των παραβατών και την αποτελεσματικότερη διαχείριση των κλήσεων.