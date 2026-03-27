Τέσσερις με έξι ώρες θα χρειαστούν, εφόσον οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν, για να απεγκλωβιστεί και να ανασυρθεί η σορός του άτυχου 34χρονου δύτη από το σιφόνι-το σπήλαιο- στο «Πηγάδι του Διαβόλου» αναφέρει στο Newsbeast ο Πρόεδρος του Ελληνικού Κέντρου Καταδύσεων, Κώστας Νιζάμης.

Ο ίδιος και η ομάδα του είχε την εμπειρία από την πυραλαύκατο «Κωστάκος» στην οποία πήραν μέρος για τον απεγκλωβισμό των τεσσάρων σορών των υπαξιωματικών Γεώργιου Νεκτάριου Αναδραμιστάκη, Κανέλλου Κοκκίνη, Απόστολου Ασπρογέρακα και Βασίλειου Μαυρογιώργου, αλλά και στο ναυάγιο του πλοίου «Ποσειδών Εξπρές» στο λιμάνι της Πάρου στις 19 Απριλίου του 1996 όπου μαζί με την ομάδα του, κλήθηκαν να αναλάβουν το απεγκλωβισμό των τριάντα σορών, που βρίσκονταν εντός του πλοίου.

Ο Κώστας Νιζάμης στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Newsbeast αναφέρει πως «ο 34χρόνος δύτης πιθανότατα πέρασε μέσα στο σιφόνι χωρίς τη θέληση του για κάποιο λόγο», ενώ τονίζει πως «ο εγκλωβισμός όταν γίνει δεν τον προλαβαίνει κανένας για να αντιδράσει». Ταυτόχρονα πιστεύει ότι αύριο η επιχείρηση θα έχει απόλυτη επιτυχία, αν και οι καιρικές συνθήκες το επιτρέψουν.

Έχετε κύριε Νιζάμη τεράστια πείρα στις απεγκλωβίσεις και δεδομένου αυτού θα ήθελα την εκτίμηση σας για την αυριανή επιχείρηση;

Δεν είναι δύσκολο αλλά ταυτόχρονα δεν είναι και εύκολο. Είναι μια επιχείρηση που θέλει καλό σχεδιασμό και αυτό γίνεται αυτή την στιγμή. Δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να μπορέσουν να φθάσουν στο σωστό αποτέλεσμα.

Ποια είναι η εξήγηση που δίνεται για τα γεγονότα που μας έφεραν σε αυτό τραγικό συμβάν;

Σε αυτές τις περιπτώσεις και σε αυτά τα ατυχήματα παίζει ρόλο πάντα ο απρόβλεπτος παράγοντας. Και υπήρξε εδώ μια συγκυρία λαθών που οδήγησε στο τραγικό αυτό αποτέλεσμα.

Τι πιστεύετε ότι έφταιξε κύριε Νιζάμη ;

Έφταιξε το ότι ο συγκεκριμένος δύτης δεν είχε προετοιμαστεί για να περάσει το σιφόνι. Αυτό είναι σίγουρο! Και φαίνεται πως πέρασε χωρίς την θέληση του για κάποιο λόγο.

Θα μπορούσε ο δεύτερος δύτης- το ζευγάρι του- να έχει αποτρέψει όλη αυτή την κατάσταση;

Δεν νομίζω ότι μπορούσε τόσο να το προβλέψει ή αντίστοιχα να το αποτρέψει. Ο συγκεκριμένος πέρασε το πλέγμα που δεν είναι υποχρεωτικό αλλά είναι προειδοποιητικό και μετά τον παρέσυρε το ρεύμα. Φαίνεται πως του έφυγε το πέδιλο το ένα, κάπου μάγκωσε εκεί στο πλέγμα, με αποτέλεσμα να μην μπορέσει να έχει την σωστή ταχύτητα και αντίδραση και εγκλωβίστηκε μέσα.

Είναι πολύ πιθανόν να προσπάθησε να πιάσει το πέδιλο, που μπορεί να του έφυγε πριν το πλέγμα και στην συνέχεια αυτό πέρασε μέσα. Κατόπιν εκείνος πέρασε με τη σειρά του το πλέγμα για να πάρει το πέδιλο και εκεί έγινε όλο το λάθος. Ενώ μπορούσε να το εγκαταλείψει και να φύγει και να ανέβει στην επιφάνεια. Χρησιμοποιώντας τον ρυθμιστή πλευστότητας που είχε.

Εσείς κύριε Νιζάμη πιστεύετε ότι πρέπει να τοποθετηθεί εκεί ένα ισχυρότερο πλέγμα ώστε να μην θρηνήσουμε στο μέλλον κάποιον άλλον άνθρωπο; Υπήρξε στο παρελθόν και το τραγικό συμβάν με την κοπέλα και τους δύο Αμερικανούς στο ίδιο σημείο.

Κοιτάξτε δεν μπορούμε να απαγορεύσουμε στον καθένα να βουτήξει. Προειδοποιούμε μόνο! Από την άλλη να τονίσουμε εδώ πως όλοι όσοι μπαίνουν σε αυτή τη διαδικασία είναι εκπαιδευμένοι. Ο εγκλωβισμός, όταν γίνει συνήθως, δεν τον προλαβαίνει κανένας για να αντιδράσει. Είναι πολύ αργά και ο χρόνος είναι πολύ λίγος. Το είδαμε αυτό και στην Βουλιαγμένη. Χρειάζεται μεγάλη τεχνική υποστήριξη από την επιφάνεια της θάλασσας και πολύ καλά αντανακλαστικά.

Εσείς από την εμπειρία σας μπορείτε να μας πείτε πόση ώρα περίπου θα διαρκέσει ο απεγκλωβισμός και η ανάσυρση της σορού του άτυχου άνδρα; Εφόσον φυσικά το επιτρέψουν και οι καιρικές συνθήκες.

Σίγουρα θα θέλει από τέσσερις με έξι ώρες να ολοκληρωθεί η επιχείρηση αυτή, από την στιγμή που θα ξεκινήσει. Σίγουρα οι άνθρωποι που ασχολούνται με αυτή την επιχείρηση είναι έμπειροι και αυτή την στιγμή θα πρέπει να αισθανόμαστε πως η επιχείρηση θα έχει επιτυχία. Και η σορός του άτυχου άνδρα θα ανέβει στην επιφάνεια.