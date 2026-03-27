Εκπαιδευτής σπηλαιοκαταδύσεων τοποθετήθηκε για την τραγωδία στο «Πηγάδι του Διαβόλου» στη Βουλιαγμένη και δήλωσε ότι ο φίλος του δύτη που πνίγηκε, έκανε ό,τι περνούσε από το χέρι του, ώστε να σώσει τον 34χρονο.

«Έδρασε υποδειγματικά, εξάντλησε κάθε περιθώριο. Έκανε περισσότερα από όσα κάνει κάποιος σε μια έκτακτη κατάσταση», δήλωσε στο Live News o Σπύρος Κόλλας, εκπαιδευτής σπηλαιοκαταδύσεων.

Εξάλλου, ο 27χρονος από το βράδυ της περασμένης Κυριακής προσπαθούσε να καθοδηγήσει και να εξηγήσει στους διασώστες, όλα όσα είχαν συμβεί.

Επίσης, στην κατάθεση που έδωσε, ο 27χρονος δύτης που σώθηκε, είπε πως ο φίλος του χάθηκε από το οπτικό του πεδίο μέσα σε δύο δευτερόλεπτα.

«Γινόταν πιο δυνατό το ρεύμα και τον παρέσυρε στο εσωτερικό της σήραγγας. Είχαμε τρία μέτρα απόσταση και πριν προλάβω να αντιδράσω, μέσα σε δύο δευτερόλεπτα τον είδα να χάνεται από το οπτικό μου πεδίο», είπε ο 27χρονος.

Οι δύο δύτες είχαν απόσταση μόλις τριών μέτρων. Ο 27χρονος προσπάθησε να τον βοηθήσει με ένα σκοινί. Μάταια όμως.

«Το μπαλόνι έφτασε σε εκείνον. Έπιασε το σκοινί και εκείνη τη στιγμή τραβάω εγώ και τραβάει κι εκείνος από την άλλη μεριά. Όμως το σκοινί δεν άντεξε το βάρος και κόπηκε», συμπλήρωσε ο 27χρονος.