Σε έναν πραγματικό αγώνα δρόμου για τη στήριξη του 30χρονου Γεωργίου Τσακάλου του Παναγιώτη εξελίσσεται η προσπάθεια των οικείων του, μετά το σοβαρό τροχαίο που σημειώθηκε τη νύχτα της Πέμπτης στην Εθνική Οδό Πύργου-Κυπαρισσίας.



Η οικογένεια απευθύνει επείγουσα έκκληση προς τους πολίτες για αιμοδοσία, καθώς η ανάγκη για αίμα είναι επιτακτική για τη ζωή του νεαρού άνδρα από το Σκουροχώρι.



Η διαδικασία πραγματοποιείται στο Νοσοκομείο Πύργου και κάθε προσφορά είναι καθοριστική για την κρίσιμη κατάσταση στην οποία βρίσκεται.



Το ατύχημα συνέβη όταν το όχημα του 30χρονου, που κατευθυνόταν προς τον Πύργο, εξετράπη της πορείας του σε μια στροφή υπό συνθήκες βροχόπτωσης, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί σφοδρά με διερχόμενο αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε ένα ζευγάρι αλλοδαπών.