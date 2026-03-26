Συνεχίζεται η τουρκική πρακτική αμφισβήτησης της ελληνικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, με νέα περιστατικά παραβιάσεων να καταγράφονται την Πέμπτη.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μαχητικά F-16 της Τουρκίας πραγματοποίησαν άσκηση εντός του FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδια πτήσης, παραβιάζοντας παράλληλα τον ελληνικό εναέριο χώρο.
Η τουρκική πλευρά είχε προηγουμένως αιτηθεί άδεια για την πραγματοποίηση της άσκησης. Η Αθήνα έδωσε το «πράσινο φως», θέτοντας σαφείς προϋποθέσεις: κατάθεση σχεδίων πτήσης και σεβασμό των 10 ναυτικών μιλίων του εθνικού εναέριου χώρου.
Ωστόσο, η Άγκυρα απέρριψε τους όρους αυτούς και προχώρησε κανονικά στην άσκηση με τέσσερα F-16 στο βορειοανατολικό Αιγαίο.
Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, καταγράφηκαν:
2 παραβάσεις στο FIR Αθηνών
2 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου
Αντίστοιχο σκηνικό σημειώθηκε και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου η ελληνική πλευρά ενέκρινε πτήσεις τουρκικών UAV υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, οι οποίες επίσης αγνοήθηκαν. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προχώρησαν σε 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών.
Παράλληλα, ένα αεροσκάφος τύπου CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.
Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.