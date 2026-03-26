Συνεχίζεται η τουρκική πρακτική αμφισβήτησης της ελληνικής δικαιοδοσίας στο Αιγαίο, με νέα περιστατικά παραβιάσεων να καταγράφονται την Πέμπτη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, μαχητικά F-16 της Τουρκίας πραγματοποίησαν άσκηση εντός του FIR Αθηνών, χωρίς να καταθέσουν σχέδια πτήσης, παραβιάζοντας παράλληλα τον ελληνικό εναέριο χώρο.

Η τουρκική πλευρά είχε προηγουμένως αιτηθεί άδεια για την πραγματοποίηση της άσκησης. Η Αθήνα έδωσε το «πράσινο φως», θέτοντας σαφείς προϋποθέσεις: κατάθεση σχεδίων πτήσης και σεβασμό των 10 ναυτικών μιλίων του εθνικού εναέριου χώρου.

Ωστόσο, η Άγκυρα απέρριψε τους όρους αυτούς και προχώρησε κανονικά στην άσκηση με τέσσερα F-16 στο βορειοανατολικό Αιγαίο.

Σύμφωνα με το ΓΕΕΘΑ, καταγράφηκαν:

2 παραβάσεις στο FIR Αθηνών

2 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου

Αντίστοιχο σκηνικό σημειώθηκε και στο νοτιοανατολικό Αιγαίο, όπου η ελληνική πλευρά ενέκρινε πτήσεις τουρκικών UAV υπό τις ίδιες προϋποθέσεις, οι οποίες επίσης αγνοήθηκαν. Τα μη επανδρωμένα αεροσκάφη προχώρησαν σε 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών.

Παράλληλα, ένα αεροσκάφος τύπου CN-235 πραγματοποίησε 1 παράβαση και 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου στο νοτιοανατολικό Αιγαίο.

Όλα τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν και αναχαιτίστηκαν από ελληνικά μαχητικά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διαδικασίες.