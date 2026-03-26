Συγκλονισμένη παραμένει η κοινότητα της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο από την τραγική είδηση ότι μια 88χρονη μητέρα και η 66χρονη κόρη της έχασαν τραγικά τη ζωή τους το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου, όταν ξέσπασε φωτιά στο σπίτι τους.

Οι δύο γυναίκες κάηκαν κυριολεκτικά ζωντανές, βρίσκοντας φρικτό θάνατο, με τις πρώτες εκτιμήσεις να κάνουν λόγο για έκρηξη που πιθανόν να ξεκίνησε από σόμπα αλογόνου, η οποία ακούμπησε σε κουβέρτα. Η φωτιά εξαπλώθηκε με τέτοια ταχύτητα που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Ο Δημήτρης Γκριτζάνης, αυτόπτης μάρτυρας και γείτονας των δύο γυναικών, περιγράφει στην ΕΡΤ τις δραματικές στιγμές που εκτυλίχθηκαν κατά τη στιγμή της πυρκαγιάς. «Στην αρχή ακούσαμε ένα μπαμ, νομίζαμε ότι ήταν κάποιο τροχαίο. Μετά ακούσαμε φωνές. Βγήκα έξω για να δω και όταν έφτασα στη γωνία είδα καπνό».

Όπως ανέφερε, άκουσε φωνές για βοήθεια και έσπευσε αμέσως στο σημείο, όπου αντίκρισε τη 66χρονη πεσμένη στη βεράντα του σπιτιού της, τυλιγμένη στις φλόγες. Η αυλόπορτα ήταν κλειδωμένη, ωστόσο κατάφερε να πηδήξει μέσα και, βρίσκοντας ένα παλιό μπουφάν, επιχείρησε να σβήσει τη φωτιά. Η γυναίκα αρχικά είχε τις αισθήσεις της, όμως λίγο αργότερα υπέκυψε στα σοβαρά εγκαύματά της.

Στη συνέχεια, όπως έγινε γρήγορα γνωστό, μέσα στο σπίτι βρισκόταν και μια δεύτερη γυναίκα, η μητέρα της 66χρονης, η οποία επίσης δεν κατάφερε να σωθεί. Η 88χρονη γυναίκα βρέθηκε απανθρακωμένη στον καναπέ.

Μοναδικός επιζών του τραγικού συμβάντος είναι ο 39χρονος γιος της 66χρονης και εγγονός της 88χρονης, ο οποίος νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική του Νοσοκομείου με σοβαρά εγκαύματα στο κεφάλι, το πρόσωπο και το χέρι. Όπως ανέφερε ο διοικητής του Νοσοκομείου, Ανδρέας Μαζαράκης, όταν σταθεροποιηθεί η κατάστασή του, θα μεταφερθεί σε εξειδικευμένο κέντρο εγκαυμάτων στη Θεσσαλονίκη.

Οι ακριβείς συνθήκες της τραγωδίας διερευνώνται από τις αρμόδιες Αρχές.