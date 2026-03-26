Τις έρευνες, με στόχο να βρουν τα ακριβή αίτια της φονικής φωτιάς που συγκλόνισε τον Βόλο το απόγευμα της Τετάρτης 25ης Μαρτίου, ανήμερα του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου και της εθνικής επετείου., συνεχίζουν οι αρμόδιες Αρχές.

Η τραγωδία σημειώθηκε στη συνοικία της Αγίας Παρασκευής, και είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο δύο γυναικών και στον σοβαρό τραυματισμό ενός άνδρα, ξεκληρίζοντας ουσιαστικά μία οικογένεια και βυθίζοντας στο πένθος ολόκληρη την τοπική κοινωνία.

Οι δύο γυναίκες που απανθρακώθηκαν

Η 86χρονη γυναίκα και μητέρα της 60χρονης εντοπίστηκε νεκρή μέσα στο σπίτι από τους πυροσβέστες, ενώ η κόρη της βρέθηκε στον εξωτερικό χώρο, έχοντας προηγουμένως προσπαθήσει να διαφύγει από τις φλόγες.

Οι δύο γυναίκες, όπως μεταδίδει η εφημερίδα «Ταχυδρόμος» βρήκαν φρικτό θάνατο μέσα σε ελάχιστο χρόνο, χωρίς να προλάβουν να σωθούν.

Σύμφωνα με όσα είπαν αυτόπτες μάρτυρες, η φωτιά εξαπλώθηκε με τέτοια ταχύτητα που δεν άφησε κανένα περιθώριο αντίδρασης.

Μοναδικός επιζών ο 39χρονος γιος της 60χρονης και εγγονός της 86χρονης

Ο 39χρονος Χρήστος είναι ο μοναδικός επιζών της οικογενειακής τραγωδίας. Έχει υποστεί σοβαρά εγκαύματα κυρίως στο πρόσωπο και το κεφάλι και μεταφέρθηκε άμεσα στο Νοσοκομείο Βόλου με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Αρχικά υπήρξαν πληροφορίες ότι η κατάστασή του ήταν τόσο κρίσιμη που απαιτήθηκε διασωλήνωση. Ωστόσο, τελικά νοσηλεύεται στη Χειρουργική Κλινική, με τους γιατρούς να δίνουν συνεχή μάχη για τη σταθεροποίησή του.

Πέρα από τα σωματικά τραύματα, ο ίδιος βρίσκεται σε κατάσταση σοκ, έχοντας ζήσει τις τελευταίες στιγμές της μητέρας και της γιαγιάς του. Σύμφωνα με μαρτυρίες, προσπάθησε να τις σώσει μέσα στις φλόγες, φωνάζοντας απελπισμένα «καίγεται η μάνα μου», χωρίς όμως να καταφέρει να τις απεγκλωβίσει. Οι ειδικοί εκτιμούν ότι θα χρειαστεί μακροχρόνια ψυχολογική υποστήριξη, καθώς οι εικόνες που βίωσε είναι βαθιά τραυματικές.

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τη φονική φωτιά

Η πυρκαγιά ξέσπασε σε μονοκατοικία επί της οδού Αστυπάλαιας 22, όπου διέμεναν η 86χρονη γιαγιά, η 60χρονη κόρη της και ο εγγονός και γιος αντίστοιχα.

Η φωτιά εκδηλώθηκε πιθανότατα από βραχυκύκλωμα σε ηλεκτρική σόμπα που βρισκόταν σε λειτουργία. Μέσα στο σπίτι υπήρχαν και άλλες εστίες θέρμανσης, όπως ξυλόσομπα αλλά και επιπλέον ηλεκτρικές θερμάστρες, γεγονός που φαίνεται να συνέβαλε καθοριστικά στην ταχύτατη εξάπλωση της φωτιάς.

Καλά πληροφορημένες πηγές αναφέρουν ότι μετά την αρχική εκδήλωση της πυρκαγιάς προκλήθηκε μικρή έκρηξη, πιθανότατα λόγω της ταυτόχρονης λειτουργίας των συσκευών ή της υπερθέρμανσης, με αποτέλεσμα το σπίτι να τυλιχθεί στις φλόγες μέσα σε κλάσματα δευτερολέπτου.

Ένα άλλο σενάριο που εξετάζεται είναι να πήρε φωτιά η κουβέρτα με την οποία ήταν τυλιγμένη η 86χρονη από την ηλεκτρική σόμπα αλογόνου που βρέθηκε δίπλα της και η πυρκαγιά να εξαπλώθηκε γρήγορα, χωρίς να μπορούν να αντιδράσουν οι ένοικοι του σπιτιού.

Οι δραματικές στιγμές και η μάχη για επιβίωση

Οι στιγμές οι οποίες ακολούθησαν ήταν εφιαλτικές. Περίοικοι άκουσαν έναν ισχυρό θόρυβο, τον οποίο αρχικά εξέλαβαν ως τροχαίο ατύχημα. Όταν πλησίασαν, αντίκρισαν το σπίτι να φλέγεται και άκουσαν κραυγές αγωνίας για βοήθεια.

Μαρτυρίες κατοίκων περιγράφουν σκηνές που προκαλούν σοκ. Ένας από τους πρώτους που έσπευσαν στο σημείο πήδηξε στην αυλή, καθώς η εξώπορτα ήταν κλειδωμένη, και βρέθηκε μπροστά σε ένα αποτρόπαιο θέαμα. Ο άνδρας βρισκόταν σε κατάσταση πανικού, με σοβαρά εγκαύματα, κρατώντας το πρόσωπό του και φωνάζοντας για βοήθεια.

Την ίδια στιγμή, μία από τις δύο γυναίκες βγήκε από το φλεγόμενο σπίτι, έχοντας ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Παρά την προσπάθεια γείτονα να τη βοηθήσει ρίχνοντάς της ένα μπουφάν για να σβήσει τη φωτιά, η γυναίκα κατέρρευσε μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα και άφησε την τελευταία της πνοή μπροστά στα μάτια όλων.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Η κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας ήταν άμεση και ισχυρή. Στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετείχαν συνολικά 19 πυροσβέστες με επτά πυροσβεστικά οχήματα, οι οποίοι έδωσαν μάχη με τις φλόγες για τον περιορισμό της πυρκαγιάς.

Επικεφαλής των δυνάμεων πυρόσβεσης ήταν ο διοικητής των Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Μαγνησίας, πύραρχος Κωνσταντίνος Μπαλαντίνας. Στο σημείο βρέθηκε επίσης ο διοικητής της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου Ευάγγελος Καραμίντζας, συντονίζοντας το έργο της κατάσβεσης.

Από πλευράς Ελληνικής Αστυνομίας, στο σημείο μετέβησαν ο γενικός αστυνομικός περιφερειακός διευθυντής Θεσσαλίας, ταξίαρχος Γεώργιος Ντιζές, καθώς και ο αστυνομικός διευθυντής Μαγνησίας Αθανάσιος Κουλούρης, ενώ η περιοχή αποκλείστηκε για λόγους ασφαλείας.

Παράλληλα, συνεργείο του ΔΕΔΔΗΕ προχώρησε σε διακοπή της ηλεκτροδότησης, ώστε να αποφευχθούν περαιτέρω κίνδυνοι κατά τη διάρκεια της επιχείρησης.

Συγκλονίζουν οι μαρτυρίες

Οι κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν με τρεμάμενη φωνή όσα εκτυλίχθηκαν. Μια γειτόνισσα, η νοσηλεύτρια Αδαμαντία Βούλγαρη, ανέφερε ότι άκουσε μια δυνατή έκρηξη τη στιγμή που έφτανε στο σπίτι της και έτρεξε αμέσως προς το σημείο.

Όπως είπε, είδε μία γυναίκα να βγαίνει από το σπίτι με τα ρούχα της να καίγονται, ενώ άλλοι προσπαθούσαν απεγνωσμένα να βοηθήσουν. Μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, όλα είχαν τελειώσει.

Οι μαρτυρίες συγκλίνουν στο ότι η φωτιά εξαπλώθηκε με ασύλληπτη ταχύτητα, μετατρέποντας το σπίτι σε πύρινη παγίδα.

Άλλοι κάτοικοι που έσπευσαν στο σημείο μιλούν για σκηνές απόλυτου τρόμου. Ένας δυνατός θόρυβος, που αρχικά θεωρήθηκε τροχαίο ατύχημα, ήταν αυτός που κινητοποίησε τη γειτονιά. Όπως τόνισε ο κ. Δημήτρης στον ΤΑΧΥΔΡΟΜΟ όταν πλησίασε, αντίκρισε το σπίτι να καίγεται ολοσχερώς και άκουσε κραυγές βοήθειας. Η εξώπορτα ήταν κλειδωμένη και ένας από τους γείτονες αναγκάστηκε να πηδήξει από τα κάγκελα για να φτάσει στην αυλή.

Εκεί βρέθηκε μπροστά στον 39χρονο, ο οποίος σφάδαζε από τον πόνο, με εμφανή εγκαύματα στο πρόσωπο. Λίγα μέτρα πιο πέρα, μία γυναίκα είχε βγει από το σπίτι, αλλά τα ρούχα της είχαν ήδη τυλιχθεί στις φλόγες. Παρά την απέλπιδα προσπάθεια να τη βοηθήσει, εκείνη κατέρρευσε και κατέληξε μπροστά στα μάτια τους.

Η έρευνα και τα επόμενα βήματα

Το ανακριτικό τμήμα της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Βόλου έχει αναλάβει την προανάκριση για τα ακριβή αίτια της τραγωδίας. Το σπίτι σφραγίστηκε αργά το απόγευμα, ενώ οι αρχές συλλέγουν στοιχεία που θα ρίξουν φως στις συνθήκες κάτω από τις οποίες εκδηλώθηκε η φωτιά.

Καθοριστική θεωρείται και η μελλοντική κατάθεση του επιζώντα, όταν η κατάσταση της υγείας του το επιτρέψει, καθώς ενδέχεται να δώσει κρίσιμες πληροφορίες για τις συνθήκες που επικρατούσαν στο εσωτερικό της οικίας πριν από την έκρηξη.

Η τοπική κοινωνία παραμένει συγκλονισμένη. Οι κάτοικοι κάνουν λόγο για μια ήσυχη και ευγενική οικογένεια, που διέμενε στο σπίτι τα τελευταία περίπου δύο χρόνια. Είχε καταγωγή από την Κοζάνη.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε μέσα σε λίγα λεπτά, αφήνοντας πίσω της μόνο στάχτες, ανείπωτο πόνο και ένα βαθύ αίσθημα απώλειας. Μια οικογένεια χάθηκε σχεδόν ολοκληρωτικά, σε μια ημέρα που κανονικά θα ήταν ημέρα γιορτής και μνήμης.