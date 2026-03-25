Δύο γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη που σημειώθηκε το μεσημέρι της 25ης Μαρτίου στην περιοχή της Αγίας Παρασκευής στον Βόλο.

Η τραγωδία εκτυλίχθηκε λίγο πριν τις 16:00, όταν μια ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε τη γειτονιά, προκαλώντας πανικό στους κατοίκους.

Σύμφωνα με πληροφορίες του thenewspaper.gr, οι δύο γυναίκες που σκοτώθηκαν ήταν μητέρα και κόρη, ηλικίας περίπου 80 και 60 ετών αντίστοιχα.

Παράλληλα, ένα ακόμη άτομο 39 ετών – πιθανότατα γιος της μίας από τις δύο γυναίκες – τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο νοσοκομείο, καθώς έφερε σοβαρά εγκαύματα.

Οι πρώτες εκτιμήσεις αναφέρουν ότι η έκρηξη οφείλεται πιθανόν σε φιάλη υγραερίου από σόμπα, ενώ τα ακριβή αίτια ερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές.